Performance e Caratteristiche del Fondo Globale Obbligazionario di State Street

Un'analisi dettagliata del fondo globale obbligazionario di State Street, con focus su performance, composizione e obiettivi di investimento.

Il fondo globale obbligazionario gestito da State Street Global Advisors rappresenta una soluzione di investimento mirata a replicare il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso di tipo investment grade. Con un NAV ufficiale di $25,87 al 16 giugno 2026, questo fondo ha registrato una variazione positiva dello 0,06% nello stesso periodo.

Con asset totali del fondo pari a $5.450,58 milioni, il fondo è ben posizionato per offrire agli investitori un’esposizione diversificata ai mercati obbligazionari globali. La sua strategia di investimento si basa su una metodologia di replica per campionatura stratificata, che permette di ottenere un rendimento simile a quello dell’indice di riferimento, il Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

Performance e Rendimenti

Il fondo ha mostrato una performance solida nel corso degli anni, con un rendimento attuale del 3,26% e un yield to maturity del 3,80%. La duration effettiva del fondo è di 6,21 annicon una convexità effettiva dello 0,68%. Questi indicatori suggeriscono una strategia di investimento equilibrata, con un focus su titoli a medio-lungo termine.

Nel corso del 2026, il fondo ha registrato un rendimento netto del 0,49% da inizio anno, con una performance leggermente inferiore rispetto all’indice di riferimento. Tuttavia, su un orizzonte temporale più lungo, il fondo ha dimostrato una capacità di generare rendimenti positivi, con un aumento del 3,20% nell’ultimo anno e del 11,04% negli ultimi tre anni.

Composizione del Fondo

Il fondo è composto da un ampio spettro di titoli obbligazionari, con una forte presenza di titoli di Stato che rappresentano il 54,13% del portafoglio. Seguono i Mortgage Backed Securities con l’11,03% e i titoli corporate del settore industriale con il 9,52%. La distribuzione geografica è altrettanto diversificata, con una significativa esposizione ai mercati sviluppati e emergenti.

La scadenza media dei titoli nel portafoglio è di 8,07 annicon una distribuzione equilibrata tra titoli a breve, medio e lungo termine. Questo approccio permette di bilanciare il rischio e il rendimento, offrendo agli investitori una soluzione di investimento flessibile e adattabile alle diverse condizioni di mercato.

Caratteristiche e Strategie di Investimento

Il fondo è registrato in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. La classe di azioni è denominata in USD e segue una politica di distribuzione semestrale dei dividendi. Il fondo è idoneo per i piani di risparmio come ISA e SIPP nel Regno Unito, offrendo agli investitori ulteriori vantaggi fiscali.

La metodologia di replica utilizzata dal fondo è la campionatura stratificatache permette di selezionare un sottoinsieme di titoli rappresentativi dell’indice di riferimento. Questo approccio riduce i costi di transazione e migliora l’efficienza del portafoglio, offrendo agli investitori un’esposizione ottimale ai mercati obbligazionari globali.