Tutte le indicazioni per scegliere curriculum, livello d'inglese, rispettare le scadenze e gestire il piano part‑time sono qui.

Il Course Catalogue è il punto di partenza per chiunque debba organizzare il proprio percorso accademico nell’anno accademico 2026-2027. Selezionando anno di iscrizione, dipartimento e corso di laurea, è possibile accedere alla voce “Piani di studio e insegnamenti” dove, per ogni materia, sono indicati docente, obiettivi formativi, metodologie didattiche e testi di riferimento.

Scelta del curriculum: Economia o Economia applicata

Gli studenti che iniziano il loro percorso hanno due opzioni di curriculum il tradizionale Economia o il più pratico Economia applicata. La decisione deve essere presa entro la fase di compilazione del piano, poiché determina l’insieme di insegnamenti obbligatori e opzionali a cui si avrà accesso durante il primo anno.

Livelli di lingua inglese per il secondo semestre

Chi si iscrive al primo anno può scegliere il livello di preparazione linguistica da svolgere nel secondo semestre. Chi possiede già una certificazione B2 (corso CCLENGB2) può aspirare al livello C1 (corso CCLENGC1), aumentando così la propria competenza e le opportunità future. Per approfondire le modalità di valutazione e le attività di apprendimento, è disponibile la sezione “Attività di apprendimento linguistico”.

Scadenze della compilazione e contributo per ritardi

La finestra per la compilazione dei piani di studio è aperta dal 14 ottobre al 16 novembre 2026. È obbligatorio per tutti gli studenti, inclusi i matricole del primo anno. In caso di invio oltre la scadenza, è previsto un contributo di 50,00 € salvo le richieste di abbreviazione del percorso di studi, che sono esenti. Tutti gli avvisi, i moduli e i documenti necessari sono pubblicati nelle sezioni “AVVISI E DOCUMENTI” e “MODULI CARTACEI”.

Richieste di modifica al piano di studi

Le istanze motivate di variazione devono essere presentate al Consiglio di Corso entro il 15 marzo. Non sono ammesse deroghe a tale termine, rendendo fondamentale una pianificazione accurata fin dal primo giorno di iscrizione.

Procedura per gli studenti part-time

Per le coorti a partire dal 2023, i piani part-time sono allineati all’offerta 2025-2026 e seguono l’ordinamento didattico del 2023 (coorti 2023-2024) oppure del 2025 (coorti dal 2025). Dopo l’accettazione dello status part-time da parte della segreteria, lo studente deve compilare il modello cartaceo allegato e inviarlo tramite ticket al link helpdesk specificando nell’oggetto “Piano di studi part-time”.

Chi è iscritto come part-time nelle coorti 2020-2022, soggette all’ordinamento del 2016, deve invece contattare direttamente il dott. Francesco Fallucchi per definire un piano personalizzato.