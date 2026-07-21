Petrolio in rialzo: Brent a 81,62 USD con un balzo del 9,79%

Brent a 81,62 USD (+9,79%), WTI a 79,2 USD (+9,32%). L'oro a 4064,8 USD

Il petrolio Brent ha chiuso la settimana a 81,62 USD, segnando un rialzo del 9,79% secondo i dati dell’U.S. Energy Information Administration. Un movimento deciso, che riflette una ripresa dei prezzi dopo un periodo di stasi.

Il WTI non è da meno: a 79,2 USD, registra un aumento del 9,32%, allineandosi alla tendenza rialzista del greggio. L’oro, intanto, ha raggiunto 4064,8 USD, anche se la variazione percentuale non è stata fornita.

La convergenza dei rialzi nel settore energetico è un segnale da monitorare. Il petrolio, in particolare, mostra una dinamica robusta, con entrambi i benchmark principali in territorio positivo. L’oro, invece, mantiene una posizione di relativa stabilità, pur senza dati chiari sulla sua variazione.

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