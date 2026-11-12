Il rapporto IPSF 2026 evidenzia le sfide della finanza sostenibile, la Giornata della finanza etica invita a rivedere il credito e il reporting diventa leva strategica.

La Commissione europea ha rilasciato il rapporto annuale 2026 dell’International Platform on Sustainable Finance (IPSF), accompagnato da una scheda sullo stato d’avanzamento delle tassonomie per la finanza sostenibile. I documenti evidenziano i passi compiuti a livello globale e le attività della piattaforma durante l’anno, con un’attenzione particolare a finanza di transizione, green bond e resilienza climatica.

Il rapporto annuale 2026 dell’IPSF: focus su tassonomie e finanza di transizione

Nel corso del 2026 la piattaforma ha intensificato la cooperazione internazionale, confrontandosi con le diverse giurisdizioni per armonizzare criteri e metodi. Il documento rimarca che le tassonomie verdi stanno assumendo un ruolo centrale nella valutazione degli investimenti, ma che i percorsi di attuazione variano notevolmente da un paese all’altro.

Stato di avanzamento delle tassonomie per la finanza sostenibile

Le analisi mostrano che alcune regioni hanno già integrato le tassonomie nei loro sistemi di reporting, mentre altre stanno ancora definendo i parametri tecnici. Questa eterogeneità riflette approcci diversi ma evidenzia anche la necessità di un quadro comune per evitare il cosiddetto “greenwashing”.

Finanza di transizione e green bond

Un altro punto cruciale del rapporto riguarda la finanza di transizione, con workshop pratici dedicati all’applicazione dei green bond e allo scambio di esperienze di mercato. L’obiettivo è facilitare il passaggio di settori ad alta intensità di carbonio verso modelli più eco-compatibili, fornendo strumenti finanziari adeguati.

Finanziamento della resilienza climatica: priorità del 2026

Una sezione dedicata al finanziamento della resilienza climatica analizza cinque temi chiave: la condivisione dei rischi climatici tra pubblico e privato, la riduzione delle lacune assicurative, la mobilitazione di capitali per l’adattamento, il rafforzamento della resilienza del settore finanziario e la misurazione dei risultati. Gli autori sottolineano l’urgenza di colmare le coperture assicurative e di creare fondi specifici per le aree più vulnerabili, affinché il sistema bancario possa resistere a shock ambientali sempre più frequenti.

Giornata mondiale della finanza etica: un richiamo alla responsabilità

Il 10 novembre si celebra la Giornata mondiale della finanza etica, promossa dalla Global Alliance for Banking on Values. L’occasione solleva una domanda cruciale: a chi serve davvero il credito? In un contesto di crescente concentrazione bancaria, il rapporto annuale 2026 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia che le fusioni rischiano di ridurre la concorrenza locale, polarizzando le decisioni di credito verso pochi grandi attori.

Questa dinamica può amplificare le disuguaglianze, limitando l’accesso al finanziamento per piccole imprese, progetti sociali e territori meno serviti. La finanza etica propone, invece, un modello trasparente, inclusivo e orientato al valore sociale, in grado di sostenere l’innovazione, l’economia sociale e la transizione ecologica.

Reporting di sostenibilità: da obbligo a leva strategica

Il reporting di sostenibilità ha superato la fase di semplice adempimento normativo per diventare un vero strumento di governance. Indicatori affidabili consentono a grandi imprese e PMI di gestire i rischi climatici, cogliere opportunità di mercato e attrarre capitali. Esperti come la professoressa Annalisa Prencipe della Bocconi, Carlotta Ventura di A2A e Lorenzo Solimene di KPMG concordano sull’importanza di trasformare i dati in decisioni operative, collegando le metriche ambientali alle strategie di crescita.

Il 2026 si presenta come un anno di consolidamento per la finanza sostenibile: le tassonomie avanzano, la finanza di transizione si afferma, la resilienza climatica riceve nuova attenzione, la finanza etica mette al centro la responsabilità sociale e il reporting diventa la bussola per guidare gli investimenti verso un futuro più resiliente.