La I Commissione presenta 12 suggerimenti sulla Nadefr, mentre il bilancio 2027 introduce un nuovo meccanismo di accantonamento per i comuni e le province.

La recente approvazione, a livello di giunta, del documento di programmazione Nadefr ha acceso i dibattiti in Sicilia. Dopo l’esame nelle Commissioni di merito, la I Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, ha fornito il proprio parere, segnalandone sia gli aspetti positivi sia una serie di rettifiche da considerare.

Le 12 proposte della I Commissione su enti locali, Ipab e protezione civile

Il Consiglio ha stilato una lista di dodici interventi mirati a colmare lacune finanziarie e a dare impulso a riforme ancora inattive. Tra i temi più rilevanti troviamo la copertura delle spese per la riforma della polizia locale, la creazione del Dipartimento regionale di sanità veterinaria e sicurezza alimentare e l’avanzamento della legge sulla parità retributiva di genere.

Finanziamenti per la polizia locale e per gli Ipab

Per la polizia locale la Commissione richiede risorse finalizzate all’aumento dell’orario di lavoro del personale part-time a tempo indeterminato, mentre per gli Ipab viene richiesto l’avvio immediato del riordino tecnico-normativo, con un pacchetto di fondi dedicato alla transizione.

Supporto alla protezione civile e ai comuni in difficoltà

Le proposte prevedono inoltre risorse per l’acquisto di nuovi mezzi da parte della Protezione civile regionale e fondi di solidarietà per i comuni in dissesto, destinati alla manutenzione straordinaria dei cimiteri e alla messa in sicurezza di opere pubbliche.

Aggiornamento macroeconomico della Nadefr: scenari 2025-2026

Il nuovo Defr indica una crescita del PIL del 2026 pari a 1,1 % rispetto al 2025, con un +0,6 % per quest’ultimo anno. L’incremento, nonostante le tensioni internazionali e l’inflazione in rialzo, è giustificato da una dinamica più favorevole dei consumi familiari e da un rilancio degli investimenti nei settori delle costruzioni e dei servizi.

Legge di Bilancio 2027: il nuovo sistema di accantonamenti per gli enti locali

La proposta contenuta nella Legge di bilancio 2027 prevede la trasformazione dei tradizionali tagli obbligatori in un accantonamento temporaneo. Invece di ridurre definitivamente le disponibilità, gli enti dovranno destinare una quota alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, da utilizzare negli esercizi successivi secondo precise condizioni.

Funzionamento pratico del nuovo meccanismo

Per il 2027 le somme accantonate potranno essere impiegate nel 2028, mentre gli accantonamenti del 2028 saranno utilizzabili nel 2029. Il beneficio sarà riservato a comuni, province e città metropolitane che presenteranno risultati di amministrazione non negativi, consentendo loro di finanziare infrastrutture, manutenzione straordinaria e interventi di riqualificazione.

Le indicazioni della I Commissione sulla Nadefr, le nuove risorse per la protezione civile e il nuovo modello di accantonamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2027 delineano un percorso di investimento più flessibile per gli enti locali, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica regionale e di garantire una gestione più sostenibile del debito pubblico.