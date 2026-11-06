Alexander J. Lukesch è il nuovo capo del real estate multi‑manager di PAA, pronto a potenziare le opportunità immobiliari per i clienti.

Il Gruppo Pictet, attraverso la sua divisione Pictet Alternative Advisors (PAA), ha annunciato una significativa riorganizzazione del dipartimento immobiliare. Alexander J. Lukesch, professionista con oltre due decadi di esperienza nel settore, assumerà il ruolo di Head of Multi Manager Real Estate, con l’obiettivo di arricchire la gamma di soluzioni per gli investimenti privati dei clienti istituzionali e privati.

Nomina di Alexander J. Lukesch a capo del multi-manager real estate

La nuova designazione di Lukesch segue la recente promozione di Laurent Gabert a Head of Multi-Alternatives Investor Relations, una posizione creata per consolidare l’offerta integrata di PAA nei mercati degli asset privati. Lukesch opererà da Ginevra, riportando direttamente a Zsolt Kohalmi, Deputy CEO di PAA e Global Head of Real Estate. La sua missione principale consisterà nel rafforzare la capacità del gruppo di individuare, valutare e gestire opportunità immobiliari attraverso una rete di gestori multi-manager, sia in fase di acquisto che di vendita.

Il profilo professionale di Lukesch: venti anni di esperienza nel real estate

Il curriculum di Alexander J. Lukesch è caratterizzato da una vasta esperienza su più fronti del mercato immobiliare. Ha maturato competenze specifiche negli investimenti secondari, nei partner buyout, nelle strutture di equity strutturato, nelle ricapitalizzazioni e nelle special situations. Queste capacità lo hanno reso un punto di riferimento per operazioni di valore elevato, superando la soglia di 1,7 miliardi di dollari di transazioni realizzate in Europa a partire dal 2012.

Attività in Madison International Realty

Prima di giungere a PAA, Lukesch ha ricoperto il ruolo di Managing Director, Head of European Investments e Deputy Chief Investment Officer presso Madison International Realty. Dalla sua sede londinese, iniziata nel 2013, ha guidato la piattaforma d’investimento europea dell’azienda, supervisionando l’intero ciclo di vita delle operazioni: origination, underwriting e execution. Le sue responsabilità hanno spaziato dal Regno Unito all’Irlanda, dalla Spagna ai Paesi Bassi, dalla Germania ai Paesi nordici, garantendo una copertura geografica ampia e diversificata.

Esperienze precedenti negli Stati Uniti

Il percorso di Lukesch include anche esperienze cruciali negli Stati Uniti, dove ha collaborato con Lincoln Property Company, focalizzandosi sulle acquisizioni “office” e “retail”. Successivamente, ha lavorato per Corus Bank, contribuendo all’origination e alla strutturazione di finanziamenti dedicati a immobili commerciali. Queste esperienze transatlantiche gli hanno fornito una visione integrata di mercati con regimi normativi e dinamiche di investimento differenti.

Le strategie di Pictet Alternative Advisors e le prospettive di mercato

PAA gestisce attualmente circa 58 miliardi di dollari in strategie alternative, suddivisi tra private equity, hedge fund, real estate e private debt. L’unità immobiliare, che conta circa 5 miliardi di asset under management, mira a espandere la propria presenza nei segmenti secondari e structured equity. Con Lukesch al timone, PAA prevede di potenziare le collaborazioni con gestori esterni, sfruttando la sua rete di contatti per identificare opportunità di ricapitalizzazione e di partner buyout nei mercati più resilienti.

Le aspettative di Zsolt Kohalmi sulla nuova leadership

Zsolt Kohalmi, Deputy CEO di PAA e Global Head of Real Estate, ha espresso piena fiducia nella capacità di Lukesch di generare valore aggiunto. Kohalmi ha sottolineato che la profonda esperienza del Nuovo capo in operazioni secondarie e la sua abilità nel concretizzare opportunità in tutta Europa saranno determinanti per cogliere le “interessanti opportunità di ingresso” che i recenti mutamenti delle condizioni di mercato stanno creando. La combinazione di know-how tecnico e rete di relazioni consente a PAA di rafforzare il proprio posizionamento come partner di riferimento per investitori alla ricerca di rendimenti stabili nel settore immobiliare privato.

La nomina di Alexander J. Lukesch rappresenta un passaggio strategico per Pictet Alternative Advisors. Il nuovo Head of Multi Manager Real Estate porterà con sé una ricca esperienza transnazionale, una comprensione avanzata delle dinamiche di mercato e una visione orientata all’innovazione, elementi chiave per sostenere la crescita della piattaforma immobiliare di PAA nei prossimi anni.