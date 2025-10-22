POS Easy Mini di Axerve: il terminale senza costi fissi e con zero commissioni

Un imprenditore o un libero professionista può cercare modi per ridurre i costi della propria attività.

Il POS Easy Mini di Axerve rappresenta una soluzione efficace per gestire i pagamenti, evitando canoni mensili elevati.

Questo terminale di pagamento offre condizioni economiche vantaggiose, essendo privo di canone fisso e con una commissione del 1%. Attualmente, è disponibile a un prezzo scontato di 50€ anziché 80€, rendendolo particolarmente interessante.

Caratteristiche del POS Easy Mini

Il POS Easy Mini include il modello Smartpos A50 Android, noto per le dimensioni compatte e il peso ridotto di soli 150 grammi. Questo terminale è dotato di una fotocamera integrata e consente l’invio di scontrini digitali, migliorando l’esperienza di pagamento.

Marketplace e gestione aziendale

Un ulteriore vantaggio del POS Easy Mini è la presenza di un marketplace dedicato che consente l’installazione di diverse applicazioni utili per la gestione dell’attività. Grazie a queste app, i proprietari di negozi e liberi professionisti possono ottimizzare la loro operatività e migliorare l’efficienza aziendale.

Connettività e autonomia

Il terminale di Axerve è dotato di una SIM multioperatore che offre traffico dati gratuito e supporto per la connettività WiFi. Questa caratteristica consente di accettare pagamenti ovunque, garantendo flessibilità e praticità per gli esercenti. Inoltre, supporta diversi metodi di pagamento, comprese le carte di credito e debito, e le soluzioni di pagamento digitale come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Durata della batteria

La potenza della batteria, con una capacità di 2.500 mAh, offre un’autonomia generosa, adatta alle esigenze quotidiane di chi gestisce un’attività commerciale. Questo consente di operare senza interruzioni anche durante le giornate più intense.

Come richiedere il POS Easy Mini

Richiedere il POS Easy Mini di Axerve è un processo semplice e veloce. È sufficiente visitare il sito web di Axerve e fornire le informazioni necessarie, come il tipo di azienda, nome, cognome e riferimenti fiscali. Una volta attivato il servizio, non ci sono vincoli di permanenza, offrendo grande libertà di scelta.

Il supporto è disponibile 7 giorni su 7, garantendo assistenza continua in caso di necessità. Questa flessibilità rende il POS Easy Mini una scelta ideale per chi cerca un terminale di pagamento efficiente e conveniente.