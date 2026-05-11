Possibile esplosione del Pil? l’analisi di Kevin Hassett sul boom della spesa in capitale

Negli interventi pubblici più recenti, il direttore del National Economic Council, Kevin Hassett, ha proposto uno scenario economico molto più dinamico rispetto alle stime ufficiali: secondo il suo ragionamento, la combinazione di un boom degli investimenti, politiche fiscali favorevoli e il ritorno regolare delle forniture energetiche potrebbe spingere la crescita del PIL nazionale ben oltre i consueti livelli.

In televisione ha citato numeri «north of four, north of five, north of even six» per indicare tassi di espansione possibili, un’ipotesi che poggia soprattutto su una forte accelerazione della spesa in capitale osservata in mesi recenti.

Alla base di queste affermazioni ci sono dati puntuali e alcune assunzioni metodologiche: Hassett ha sottolineato che gli investimenti sono aumentati del 3,3% a marzo «non in termini annualizzati», invitando a annualizzare quel valore per immaginare scenari storici di capitale. Accanto a questo elemento tecnico, le sue argomentazioni integrano osservazioni sul ruolo dell’onshoring, sugli effetti dell’introduzione dell’AI nei cicli produttivi e sull’impatto che una riapertura dei corridoi marittimi, come lo Stretto di Hormuz, potrebbe avere sui prezzi dell’energia.

Cosa ha detto Hassett e quali sono le sue ipotesi

Il nucleo del messaggio di Hassett è semplice: un accumulo rapido di capitale produttivo amplifica la capacità futura di produzione e quindi il tasso di crescita del PIL. Ha citato una crescita del capitale tra il 5% e l’8% e ha suggerito che, dividendo questo valore per tre, si ottiene una stima approssimativa del contributo diretto degli investimenti alla crescita del prodotto interno lordo. Questa logica tecnico-matematica è accompagnata da un’interpretazione politica: le misure fiscali e l’incentivo al rimpatrio della produzione dovrebbero aver accelerato la formazione di nuovo capitale, con effetti che si materializzeranno quando gli impianti entreranno a pieno regime.

Metodo di calcolo e avvertenze

Hassett ha richiamato l’attenzione su un dettaglio tecnico: il +3,3% registrato a marzo è stato comunicato come incremento periodale non annualizzato, e moltiplicandolo per 12 si ottiene un’ipotesi di ritmo annuo molto elevata. Questo procedimento di annualizzazione è semplice ma sensibile a distorsioni, perché trasforma una pausa di accelerazione in un trend continuativo che potrebbe non verificarsi. Inoltre, rimane poco chiaro il riferimento temporale preciso delle sue proiezioni, quindi la previsione va intesa come condizionale e soggetta a revisioni man mano che i dati trimestrali si consolidano.

Confronto con le previsioni ufficiali e scenari alternativi

Le proiezioni contenute nel budget federale per l’anno fiscale 2027 forniscono un quadro più prudente: il tasso di crescita q4/q4 per il 2026 era stimato intorno al 3,4%, con un calo previsto al 3,1% per il 2027 in uno scenario «pre-guerra». L’ipotesi di Hassett, per quanto aggressiva, può essere interpretata come uno scenario alternativo che assume la piena realizzazione del ciclo di investimenti e la rimozione degli shock esterni. In termini pratici, passare da una previsione del 3% a numeri superiori al 5% richiede non solo investimenti realizzati ma anche una rapida conversione in produzione effettiva e una domanda sufficiente a sostenere l’output aggiuntivo.

Variabili chiave da monitorare

Per valutare la plausibilità dello scenario di forte crescita è necessario osservare alcuni indicatori: l’andamento della formazione lorda di capitale, i livelli di capacità produttiva utilizzata, i ritmi di assunzione del settore manifatturiero e le dinamiche dei prezzi energetici. In particolare, la riapertura dello Stretto di Hormuz e la conseguente riduzione dei prezzi del petrolio potrebbero ridurre i costi per imprese e consumatori, ma con un ritardo temporale di settimane o alcuni mesi a seconda dei flussi marittimi e logistici.

Implicazioni per mercati e politiche

Se lo scenario di crescita elevata si materializzasse, le conseguenze sarebbero multiple: mercato del lavoro più solido, possibili pressioni sui prezzi e riflessi sulle decisioni di politica monetaria. Una crescita vicina al 5-6% solleverebbe interrogativi su come la banca centrale risponderebbe a eventuali segnali inflazionistici e su come verrebbero calibrate le misure per sostenere la produttività. È inoltre fondamentale distinguere tra un impulso temporaneo legato all’attivazione di impianti e un aumento strutturale della capacità produttiva che sostenga tassi elevati per più anni.

In sintesi, le affermazioni di Kevin Hassett offrono uno scenario ottimista fondato su dati di accelerazione degli investimenti e su specifiche ipotesi tecniche. Tuttavia, la trasformazione di queste ipotesi in crescita durevole richiede che molti tasselli si incastrino: effettiva entrata in funzione degli impianti, stabilità dei prezzi energetici e consolidamento della domanda. Osservare con attenzione i dati trimestrali sulla spesa per capitale, l’andamento degli utili aziendali e i costi energetici sarà cruciale per valutare quanto dello scenario prospettato sia realizzabile.