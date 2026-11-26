Fino a 10mila euro senza garanzie e senza interessi, da restituire in dodici anni: il prestito d'onore regionale per gli studenti universitari siciliani

La giunta regionale siciliana ha approvato un decreto che rifinanzia e potenzia il prestito d’onore per gli studenti universitari. Il finanziamento arriva fino a 10 mila euro, senza interessi e senza garanzie, da restituire in piccole rate mensili nell’arco di 12 anni. Il decreto è stato proposto dall’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, e dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino.

Il plafond complessivo è di 6 milioni di euro a valere sul Fondo Sicilia, gestito da Irfis-FinSicilia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha legato la misura alla politica per i giovani: «La formazione dei nostri giovani è una priorità del mio governo», ha detto, aggiungendo che l’obiettivo è permettere agli studenti di formarsi e lavorare in Sicilia senza essere costretti a emigrare.

Chi può presentare domanda

Possono accedere al prestito gli studenti iscritti a università, istituti universitari e istituti superiori di grado universitario con sede in Sicilia, indipendentemente dallo Stato o dalla regione di provenienza. Le matricole del primo anno possono fare domanda, così come gli studenti degli anni successivi, purché abbiano conseguito almeno il 50% dei Cfu previsti per ciascun anno accademico.

Il secondo requisito è economico: l’Isee non deve superare i 30 mila euro alla data di presentazione della domanda. Sono quindi due soglie, una di merito e una di reddito, che determinano chi entra nella platea.

Rimborso: preammortamento e 144 rate

Il meccanismo di restituzione è la parte che l’assessore Turano ha illustrato più nel dettaglio. «Chi si iscrive all’università può ottenere subito un finanziamento fino a 10 mila euro e rimborsarlo dopo un periodo di preammortamento fino a 7 anni, in 144 rate», ha spiegato. Per uno studente di un corso di laurea di cinque anni, questo significa due anni di tempo dopo la laurea prima di cominciare a restituire la somma.

Il rimborso avviene in piccole rate mensili, con la possibilità di estinzione anticipata in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi. Turano ha descritto la misura così: «Abbiamo costruito un meccanismo semplice e concreto per dare a chi non può mantenersi agli studi la possibilità di restituire il prestito dopo la laurea, offrendo un tempo utile per affacciarsi al mondo del lavoro e costruire la propria autonomia economica».

Il prestito letto da un banchiere

Dal punto di vista creditizio, la misura somiglia a un finanziamento con piano di ammortamento lungo e con il preammortamento come periodo di grazia. La differenza sta nella garanzia: un istituto bancario di norma chiede garanzie al richiedente, mentre qui il decreto non ne prevede alcuna. Il rischio di mancata restituzione ricade quindi sul Fondo Sicilia e non sulla garanzia del singolo studente.

La scalabilità è il punto da verificare. Con un plafond di 6 milioni di euro e un importo massimo di 10 mila euro per studente, le risorse coprono al massimo 600 finanziamenti pieni. Il rifinanziamento e il monitoraggio saranno quindi decisivi per capire se la misura può crescere.

Irfis organizzerà un colloquio informativo per ogni studente ammesso e trasmetterà ogni sei mesi alla Regione una relazione dettagliata sullo stato di attuazione. Sono i dati di queste relazioni, più che gli annunci, a dire quante domande vengono accolte e con quali esiti.