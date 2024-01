Perpetual Protocol è una piattaforma di trading decentralizzata che consente agli utenti di scambiare contratti perpetui su una varietà di cripto-asset. Questi contratti seguono il prezzo di un asset sottostante senza richiedere all’utente di possederlo direttamente, offrendo una modalità di trading più flessibile.

La piattaforma è non-custodiale, garantendo agli utenti il controllo continuo dei propri fondi. Utilizza un Automated Market Maker virtuale (vAMM) per fornire liquidità, eliminando la necessità di ordini tradizionali e facilitando scambi più rapidi ed efficienti.

Oltre al trading, Perpetual Protocol offre diverse funzionalità:

Hot Tub Vaults: Yield farming che consente di guadagnare passivamente depositando asset in un vault. Lazy River Staking: Offre un rendimento sugli token PERP, utilizzati per il trading sulla piattaforma. Perp Rewards Dashboard: Fornisce informazioni sulle ricompense per i fornitori di liquidità e gli stakeholder, inclusi i rendimenti annuali.

Previsioni di Prezzo per Perpetual Protocol Oggi, Domani e Questa Settimana

Data e Ora Previsione Prezzo (USD) Dec 29th, 2023 06:20 PM Tra $1.01 e $1.12 Dec 29th, 2023 03:09 PM Panoramica generale: Neutrale

Saggezza del Mercato: Neutrale Dati di Mercato: Parzialmente Ribassista Raccomandazione Tecnica: Acquista

Neutrale Saggezza della Folla: Neutrale Buzz sui Social Media: Elevato Sentimento sui Social Media: Basso

Neutrale

Previsioni di Prezzo Perpetual Protocol 2023-2030

Anno Previsione Prezzo (USD) 2023 $1.10 2024 $1.72 2025 $2.51 2026 $3.40 2027 $4.01 2028 $5.18 2029 $7.22 2030 $10.2

$PERP Token: Utilità e Prospettive di Investimento

Panoramica del Token:

$PERP è l’ERC-20 token nativo di Perpetual Protocol.

Serve per staking e governance.

Staking:

Consente agli holders di stakare i token per un periodo fissato.

Gli stakers ricevono ricompense denominate in PERP e il 50% delle commissioni di trading in USDT, mentre l’altro 50% contribuisce al fondo assicurativo.

Governance:

I token stakati vengono utilizzati per votare o proporre miglioramenti al protocollo.

Decisioni iniziali da parte dei contributori principali, ma si mira a una distribuzione più ampia nel tempo.

Nel complesso, il token $PERP rappresenta un caso di investimento moderato.

Previsioni di Prezzo: Dove Acquistare Perpetual Protocol Token?

Top 5 Mercati per Volume di Trading:

Binance BIKA Bitvavo SuperEx OKX

Conclusioni: Prospettive di Perpetual Protocol

In conclusione, Perpetual Protocol si posiziona come una piattaforma flessibile e sicura per il trading decentralizzato. Le sue caratteristiche innovative, come i contratti perpetui e i servizi di staking, lo rendono attraente per diversi profili di investitori. Tuttavia, è importante notare che, nonostante le opportunità offerte, ogni investimento comporta rischi, e gli utenti dovrebbero prendere decisioni informate considerando la propria tolleranza al rischio.