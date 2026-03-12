Prezzo del petrolio in rialzo e rischio fertilizzanti: cosa cambia per i mercati

Il mercato energetico mostra segnali di forte tensione: il Brent ha registrato movimenti estremi, arrivando a toccare livelli ben oltre i 100 dollari al barile prima di ridiscendere, mentre il WTI ha seguito lo stesso impulso.

In termini percentuali, i contratti hanno segnato aumenti importanti rispetto al giorno precedente agli attacchi del 28 febbraio, con scostamenti che parlano di decine di punti percentuali. Questo clima di incertezza si traduce in una maggiore volatilità implicita nei mercati petroliferi.

La causa principale è la grave perturbazione delle rotte nel Golfo, che ha di fatto ridotto il transito attraverso il Stretto di Hormuz. Di conseguenza diversi paesi della regione hanno iniziato a ridurre la produzione, o a deviare flussi, creando un collo di bottiglia per greggio e gas che riverbera fino ai fertilizzanti. La situazione rimane fluida e con orizzonti temporali incerti per la normalizzazione del traffico marittimo.

Perché i prezzi sono esplosi

Lo stop operativo nello stretto ha costretto produttori e operatori logistici a ripensare i flussi abituali. Alcuni produttori hanno annunciato tagli: in Iraq la produzione dei principali giacimenti meridionali è precipitata di circa il 70%, da 4,3 a 1,3 milioni di barili al giorno, secondo fonti di settore. Paesi come il Kuwait hanno dichiarato force majeure su alcune spedizioni, mentre la UAE e l Arabia Saudita hanno adottato misure per gestire livelli di produzione e deviare carichi attraverso porti alternativi come Yanbu.

Effetti immediati sui contratti

Il differenziale tra i contratti a pronti e quelli a sei mesi si è ampliato fino a livelli record, con il premio sul front month che ha raggiunto un picco vicino ai 36 dollari, ben oltre i valori osservati nelle crisi precedenti. Questo fenomeno è un classico segnale di tightness del mercato fisico, dove la domanda e l offerta a breve termine si scontrano con limitata capacità di spostare prodotto.

Impatto sui fertilizzanti e sulla sicurezza alimentare

Oltre al petrolio, la regione del Golfo è fondamentale nella filiera dei fertilizzanti. Insieme Iran, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrain forniscono una quota significativa del commercio globale di urea, ammoniaca e fertilizzanti fosfatici. Le azoto-based fertilizers sono prodotti a partire dal gas naturale e sono centrali per le rese agricole: stimano che alimentino colture che generano circa la metà del cibo mondiale.

Aumento dei prezzi e strozzature logistiche

Molti impianti continuano a produrre stoccando il prodotto vicino ai porti in attesa di riprendere le spedizioni, ma la capacità di accumulo è limitata. Alcune aziende, come quelle del Qatar, hanno già interrotto la produzione di urea dopo aver perso accesso al gas. In mercati come l Egitto il prezzo dell urea è salito da circa 485 a 665 dollari per tonnellata in pochi giorni, una dinamica che preannuncia pressioni sui costi agricoli a livello globale.

Conseguenze geopolitiche e scenari per i consumatori

Le autorità internazionali e alcuni governi valutano misure per attenuare l urto sui mercati, come il possibile rilascio di scorte strategiche, ma le decisioni non sono unanimi. Negli Stati Uniti si sono levate richieste di utilizzare le riserve petrolifere, mentre da parte di alcuni responsabili governativi si minimizza la durata dell interruzione auspicando una ripresa rapida del traffico marittimo una volta neutralizzate le minacce alle navi.

Per consumatori e agricoltori le ricadute possono essere concrete: rincari energetici che si trasferiscono sui carburanti e un aumento dei costi dei fertilizzanti che può tradursi in prezzi alimentari più elevati. Gli esperti avvertono che un protrarsi delle difficoltà logistiche rischia di aggravare l impatto su paesi vulnerabili che dipendono fortemente dalle importazioni di input agricoli.

Che cosa monitorare nelle prossime settimane

Gli elementi da sorvegliare sono il ripristino del transito nello Stretto di Hormuz, i livelli di produzione dei grandi produttori del Golfo, e le mosse coordinate delle principali economie in tema di scorte strategiche. Anche i prezzi spot dei fertilizzanti, il livello degli stock vicino ai porti e le decisioni di politica commerciale di paesi come la Cina influenzeranno l andamento dei prezzi e la disponibilità delle materie prime agricole.

In sintesi, il mercato è in tensione e gli operatori devono tenere conto non solo dell andamento del greggio ma anche delle ripercussioni sulle filiere agroalimentari, dove la combinazione tra rischi logistici e riduzione della produzione può provocare effetti a catena sui prezzi e sulla sicurezza alimentare globale.