Bruxelles apre un fronte fiscale su pensioni e assicurazioni estere, con l'Italia e altri Stati membri coinvolti.

La commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, insieme ad altri Stati membri, per il modo in cui il fisco tratta i fondi pensione e le polizze vita con sede all’estero. Secondo Bruxelles, le regole nazionali penalizzano questi strumenti rispetto a quelli domestici, in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali nel mercato unico.

Per i contribuenti italiani con posizioni previdenziali fuori confine, e per i pensionati che ricevono rendite da fondi europei, il tema ha ricadute pratiche: imposte più elevate, possibili doppi oneri e un quadro normativo ancora incerto. La contestazione riguarda sia il trattamento dei rendimenti sia alcune regole sulla deduzione degli accantonamenti.

Il trattamento fiscale contestato ai fondi e alle polizze esteri

In Italia i fondi pensione nazionali beneficiano di un regime di tassazione sostitutiva agevolata, con un’aliquota del 20% sul rendimento della gestione. I fondi esteri, anche quando operano regolarmente in altri Paesi dell’Unione o dello Spazio economico europeo (SEE), possono invece essere sottoposti a regole meno favorevoli quando erogano prestazioni a beneficiari residenti in Italia. Lo stesso schema vale per le polizze vita: il prodotto straniero viene spesso tassato in modo meno vantaggioso rispetto a quello italiano equivalente.

La situazione si è complicata con una modifica in vigore dal 12 agosto 2026. La ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte italiana pagati a fondi pensione qualificati di Paesi UE e SEE è salita dall’11% al 20%. Per Bruxelles, questa scelta allarga la distanza di trattamento invece di ridurla, e rende più difficile sostenere che il sistema sia neutro verso gli operatori stranieri.

Due capi d’accusa: rendimenti e riserve tecniche

La Commissione contesta due disparità distinte. La prima riguarda i rendimenti finanziari. Quando un fondo o una compagnia assicurativa investe i risparmi dei clienti in azioni, obbligazioni o fondi, genera guadagni. Secondo la Commissione, le norme di alcuni Stati riconoscono esenzioni o agevolazioni su questi guadagni agli operatori nazionali, mentre tassano pienamente quelli stranieri che svolgono la stessa attività. Tra i Paesi con fondi di riferimento per i pensionati residenti in Italia figurano Germania, Olanda e Francia.

La seconda contestazione riguarda la deduzione delle riserve tecniche. Assicurazioni e fondi pensione devono accantonare ogni anno somme destinate a garantire il pagamento futuro di pensioni e polizze. Gli operatori nazionali possono dedurre questi accantonamenti dal reddito imponibile, mentre agli operatori esteri la deduzione viene negata. Il risultato è un carico fiscale effettivo più alto per chi opera da un altro Paese, con effetti diretti sulla convenienza dell’investimento transfrontaliero.

Procedura d’infrazione: tappe e conseguenze possibili

La procedura è un percorso formale. Si apre con una lettera di messa in mora, con cui la Commissione chiede allo Stato di chiarire la propria posizione e adeguarsi. Se la risposta non è ritenuta soddisfacente, arriva il parere motivato. In ultima istanza, la Commissione può deferire lo Stato alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che può irrogare somme forfettarie e penalità giornaliere fino alla piena conformità.

Per l’Italia il fronte è già ampio. Al 25 luglio 2025 risultavano aperte 68 procedure d’infrazione, di cui 54 per violazione del diritto dell’Unione e 14 per mancato recepimento di direttive nei termini. Il Ministero dell’Economia segue i dossier, consapevole che un procedimento in fase giudiziale espone il bilancio pubblico a rischi difficili da quantificare in anticipo. La materia fiscale, inoltre, è politicamente sensibile.

Gli interventi che potrebbero rendersi necessari riguardano tre aspetti: la revisione delle aliquote di ritenuta sui dividendi pagati a fondi UE e SEE, l’estensione del regime sostitutivo agevolato ai fondi esteri equivalenti a quelli italiani e un aggiornamento delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per uniformare il trattamento delle prestazioni europee a quello delle prestazioni nazionali. Nessuna di queste modifiche risulta ancora calendarizzata in Parlamento. L’esperienza passata mostra però che l’Italia tende a legiferare solo nelle fasi avanzate delle procedure, con il rischio di interventi affrettati.