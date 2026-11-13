Le opportunità di SaveSmart, i rendimenti garantiti e le regole fiscali da seguire per gli investitori italiani

Negli ultimi anni sempre più italiani hanno rivolto lo sguardo verso piattaforme di crowdfunding situate in altri Paesi UE, spinti dalla ricerca di rendimenti più interessanti rispetto ai tradizionali conti di deposito. Un esempio significativo è SaveSmart, l’offerta a termine di Afranga, autorizzata come European Crowdfunding Service Provider dal Regolamento UE 2020/1503.

Come opera concretamente il servizio SaveSmart

La relazione di finanziamento si instaura direttamente tra l’investitore e l’impresa che richiede il capitale, mentre Afranga fornisce solo la piattaforma tecnologica. L’investitore può scegliere tra tre periodi di vincolo: 3, 6 o 12 mesi, con tassi fissi aggiornati a settembre 2026 rispettivamente dell’8%, 9% e 10% annuo. Prima della conferma, la percentuale viene mostrata in modo trasparente, così da permettere una valutazione consapevole.

Modalità di pagamento degli interessi e soglia di ingresso

Gli interessi maturati vengono erogati mensilmente sul conto dell’investitore. Il valore minimo richiesto per partecipare è di 10 €, senza alcuna commissione di apertura, versamento, investimento o prelievo. I saldi non ancora destinati a prestito rimangono su un conto di pagamento presso Lemonway, istituto di moneta elettronica francese vigilato dall’ACPR, separato dai fondi di Afranga.

Liquidità anticipata e costi associati

Qualora l’investitore necessiti di liquidità prima della scadenza, può richiedere lo svasamento anticipato di un massimo del 30 % del capitale investito. L’operazione è soggetta a una commissione dello 1 %, comunicata chiaramente prima della conferma. L’importo minimo ammissibile per questa operazione è di 100 €, con un tetto massimo di 5 000 € per singola richiesta.

Rischi e differenze rispetto a un deposito bancario tradizionale

SaveSmart non è un conto di deposito bancario; di conseguenza, il capitale non è tutelato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) né da altri schemi europei di garanzia. Poiché si tratta di un prestito diretto a imprese, l’investitore è esposto al rischio di credito: in caso di insolvenza dell’impresa debitrice, la perdita può essere totale o parziale.

Per mitigare tali rischi, la normativa ECSP obbliga la piattaforma a fornire un test di appropriatezza, la Key Investment Information Sheet (KIIS) per ogni operazione, e un periodo di riflessione obbligatorio di quattro giorni per gli investitori meno esperti.

Aspetti fiscali per il risparmiatore italiano

Quando il prestatore è situato all’estero, il rendimento concordato può subire una ritenuta alla fonte nel Paese del debitore. Un esempio tipico su SaveSmart prevede un investimento di 4 000 € per 12 mesi con un tasso del 10 % annuo: gli interessi lordi ammontano a 400 €, mentre una ritenuta del 10 % in Bulgaria riduce l’importo a 360 €.

Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i residenti in Italia devono dichiarare il reddito lordo prodotto all’estero, indipendentemente dall’eventuale ritenuta subita. La base imponibile è generalmente l’interesse lordo (400 €), mentre la ritenuta estera può essere recuperata tramite credito d’imposta se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese di origine.

Le attività detenute su conti esteri, come quello di Lemonway, devono essere riportate nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e sono soggette all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). Per facilitare la compilazione, è consigliabile conservare la seguente documentazione:

Estratto conto finale del 31 dicembre con indicazione delle giacenze;

Report periodico della piattaforma che dettaglia versamenti, interessi lordi, ritenute e rimborso del capitale;

Contratto o ricevuta di sottoscrizione che identifichi l’impresa debitrice;

Certificazione della ritenuta effettuata all’estero;

KIIS relative a ciascun investimento.

Considerata la complessità della normativa e le possibili variazioni legate alla situazione personale, è consigliabile rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale prima di presentare la dichiarazione.