Un orientamento preliminare della Commissione europea riapre la strada a uno strumento di finanziamento per gli enti del Terzo settore, ancora non pienamente operativo.

Con una comfort letter datata 23 settembre 2026, la Direzione generale Concorrenza della commissione europea si è espressa in modo favorevole sui titoli di solidarietà previsti dall’articolo 77 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017). Lo strumento è stato introdotto dalla riforma del 2017 ma non è mai entrato in funzione, in attesa di una valutazione europea sulla compatibilità delle agevolazioni con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Che cosa sono i titoli di solidarietà

Le banche autorizzate a operare in Italia possono emettere obbligazioni, altri titoli di debito e certificati di deposito per finanziare le attività di interesse generale degli enti iscritti al Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore. I sottoscrittori beneficiano di un trattamento fiscale equivalente a quello dei titoli di Stato, con un’aliquota del 12,5% sui rendimenti, e sono esentati dall’imposta di bollo. Alle banche spetta un credito d’imposta del 50% sulle erogazioni liberali fatte agli enti, secondo le condizioni di legge. L’obiettivo è convogliare il risparmio privato verso iniziative di utilità collettiva.

Il parere preliminare di Bruxelles

Nella lettera, relativa alla procedura SA.63927, i servizi della Commissione osservano in via preliminare che le agevolazioni non producono vantaggi selettivi per i beneficiari e quindi non sembrano costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il giudizio riguarda tanto le agevolazioni per i sottoscrittori quanto il credito d’imposta per le banche e il beneficio indiretto per gli enti, che otterrebbero un accesso al credito più semplice. La stessa Commissione precisa però che si tratta di una valutazione preliminare e non di una posizione definitiva.

Il nodo della normativa italiana

Lo strumento non è ancora pienamente operativo. L’articolo 101, comma 10, del Codice subordina infatti l’efficacia dell’articolo 77 all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato. La comfort letter esprime un orientamento favorevole ma non equivale formalmente a tale autorizzazione. Resta quindi un dubbio: se la misura non è un aiuto di Stato, l’autorizzazione non servirebbe. Le banche potrebbero aver bisogno di un chiarimento delle autorità italiane prima di emettere titoli facendo affidamento sull’intero regime agevolato.

Il precedente del 2025 è utile. Dopo la prima comfort letter europea sul regime fiscale del Terzo settore, il decreto-legge 84/2025 ha reso applicabili le disposizioni fiscali dal 2026, lasciando però sospesa l’efficacia dell’articolo 77. Una strada analoga potrebbe essere una modifica normativa che elimini la condizione sospensiva, oppure un chiarimento istituzionale che confermi il superamento del vincolo.