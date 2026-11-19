Un emendamento alla legge di bilancio 2027 destina 500 milioni al personale sanitario. Ecco quanto potrebbero guadagnare primari e infermieri, e quando.

Un emendamento alla legge di bilancio 2027 prevede 500 milioni di euro aggiuntivi per il personale sanitario, con effetto da gennaio 2027. La proposta è stata preparata dai tecnici del Ministero della Salute e riguarda medici e infermieri che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il testo è ancora in fase di trattativa con il Governo, quindi gli importi potrebbero cambiare prima dell’approvazione definitiva.

Le risorse arrivano in un settore dove gli aumenti contrattuali attesi da tempo sono spesso rimasti fermi. Il tema torna centrale perché la carenza di medici specialisti, il passaggio di professionisti verso l’estero o verso la sanità privata e la difficoltà a trovare infermieri pesano sulla qualità delle prestazioni per i cittadini.

La ripartizione dei 500 milioni tra dirigenza medica e comparto

L’emendamento non distribuisce le somme in modo uniforme. Ne destina 350 milioni di euro alla dirigenza medica e 150 milioni di euro al comparto infermieristico e alle altre professioni sanitarie. La divisione segue quindi le categorie professionali coinvolte, con la quota maggiore riservata ai medici dirigenti.

Un punto rilevante riguarda il finanziamento. Le risorse verrebbero aggiunte al Fondo sanitario nazionale, senza che le Regioni debbano coprire la differenza con fondi propri. In passato proprio questo passaggio aveva spesso rallentato o svuotato gli aumenti previsti per il settore pubblico, perché le Regioni con meno risorse non riuscivano a farsi carico della quota restante.

Quanto aumenta lo stipendio di primari e infermieri

Per i primari, cioè i medici responsabili di reparto, l’incremento previsto è di 5.869 euro lordi annui, pari a circa 490 euro lordi in più ogni mese. È l’aumento più elevato in valore assoluto tra le figure citate nel testo. Una somma di questo peso si riflette in modo concreto su una retribuzione già alta, che però molti considerano bassa se confrontata con gli standard europei.

Per gli infermieri l’aumento è calcolato su base mensile: 329 euro lordi al mese, che corrispondono a circa 3.948 euro lordi all’anno. La categoria ha subito anni di blocchi contrattuali e costituisce la base dell’assistenza ospedaliera e territoriale in tutta l’Italia. Il numero di infermieri impiegati nel SSN si conta nell’ordine delle centinaia di migliaia, quindi l’effetto complessivo della misura sarebbe ampio.

Biologi, chimici, fisici e farmacisti

L’emendamento estende gli aumenti anche ai dirigenti sanitari non medici, cioè biologi, chimici, fisici e farmacisti che operano nelle strutture del SSN. Per queste figure non sono ancora disponibili importi dettagliati, quindi al momento non è possibile quantificare il beneficio.

Tempi di approvazione e punti ancora aperti

La decorrenza è fissata a gennaio 2027. Se l’emendamento sarà approvato nei tempi dell’iter della legge di bilancio, le buste paga del personale sanitario dovrebbero riflettere i nuovi importi già dal primo mese dell’anno successivo.

Al momento della stesura, a novembre 2026, l’accordo non è ancora definitivo. I tempi parlamentari prevedono l’approvazione entro il 31 dicembre 2026, un termine che lascia spazio a modifiche agli importi o alla struttura della misura. Chi segue la vicenda dovrà quindi verificare i testi ufficiali degli emendamenti alla legge di bilancio nelle prossime settimane, perché il quadro può ancora cambiare.