L'Ape Sociale non è accessibile ai contributivi puri, cioè a chi ha il primo accredito dopo il 31 dicembre 1995. L'INPS ha chiarito la regola.

Chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi non può chiedere l’Ape Sociale. L’INPS ha ribadito questa esclusione in un chiarimento pubblicato il 13 novembre 2026, rivolto ai contributivi puri, ovvero i lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995. Chi rientra in questa categoria e presenta domanda rischia il rigetto automatico.

Cos’è l’Ape Sociale e chi può accedervi

L’Anticipo Pensionistico Sociale, noto come Ape Sociale, è una misura gestita dall’INPS che permette ad alcune categorie di uscire dal lavoro prima dell’età ordinaria di pensione. Le categorie ammesse sono quattro: disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali, caregiver che assistono un familiare con disabilità grave, invalidi civili con una riduzione certificata della capacità lavorativa e lavoratori gravosi impegnati in mansioni usuranti, come nella vigilanza, nella logistica, nell’edilizia e nella sanità. Lo strumento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027.

Perché i contributivi puri restano esclusi

Il sistema pensionistico italiano distingue tra lavoratori con carriera iniziata prima del 1996, che rientrano nel sistema misto o retributivo, e chi ha iniziato dal 1996 in avanti, soggetto solo al sistema contributivo. Nel regime contributivo puro la pensione dipende strettamente dai contributi versati, e secondo la normativa vigente un ulteriore anticipo risulta incompatibile con questo meccanismo di calcolo. Il chiarimento dell’INPS non introduce una novità, ma rende esplicita una regola già presente nell’impianto normativo. Molti richiedenti non ne erano al corrente, e l’ente è intervenuto per evitare domande destinate al rigetto.

Il criterio decisivo è la data del primo accredito contributivo, non quella dell’assunzione formale. Se il primo contributo risale al 31 dicembre 1995 o a un momento precedente, il lavoratore non è un contributivo puro e, a parità di altri requisiti, può accedere alla misura. Anche brevi periodi contributivi precedenti al 1996, compresi quelli da parasubordinato, possono cambiare la posizione, quindi conviene verificare l’estratto conto contributivo sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.