Scopri come investire in aziende globali ad alto rendimento con Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Investi in grandi e medie società globali con dividendi superiori alla media grazie al Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF. Scopri le performance e i dettagli di questo fondo.

Nel panorama degli investimenti globali, il Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) si distingue come uno strumento finanziario progettato per offrire agli investitori l’accesso a un portafoglio diversificato di società ad alto rendimento da dividendi. Questo ETF, che replica l’indice FTSE AW High Dividend Yield TR USD include sia paesi industrializzati che mercati emergenti, escludendo solo i fondi comuni di investimento immobiliare (REITs).

La caratteristica principale di questo ETF è la sua capacità di reinvestire automaticamente i dividendi, offrendo agli investitori un’opportunità di crescita del capitale nel lungo periodo. Con una dimensione del fondo di 2,83 miliardi di euro e un rapporto totale spese (TER) del 0,29%, rappresenta una soluzione efficiente e conveniente per chi cerca di massimizzare i rendimenti da dividendi.

Performance storica e indicatori chiave

La performance del Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF è stata notevole negli ultimi anni. Dal suo lancio il 24 settembre, il fondo ha registrato un aumento del 104,20% con un rendimento annualizzato del 10,97%. Analizzando i dati di performance, si osservano incrementi significativi in vari periodi: +29,74% nell’ultimo anno, +59,82% negli ultimi tre anni e +79,29% negli ultimi cinque anni.

Gli indicatori chiave di rischio mostrano una volatilità moderata, con un valore di 7,89 e un rapporto di Sharpe che varia da 1,84 a 0,63 a seconda del periodo considerato. Questi dati indicano che il fondo ha saputo bilanciare rischio e rendimento in modo efficace, offrendo agli investitori un’opportunità di crescita stabile.

Caratteristiche tecniche e struttura del fondo

Il Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF utilizza una replica ottimizzata per rappresentare l’indice sottostante. Questo metodo permette di ridurre i costi di transazione e di migliorare l’efficienza del portafoglio. Il fondo è denominato in USD e non offre copertura valutaria, il che lo rende particolarmente adatto per gli investitori che cercano di diversificare il proprio portafoglio in valuta estera.

L’indice replicato include 2.370 valori, di cui 2.355 posizioni azionarie e 15 posizioni in contanti e altre attività. Questa ampia diversificazione permette di ridurre il rischio specifico di singole aziende e settori, offrendo agli investitori una maggiore stabilità nel lungo periodo.

Per gli investitori alla ricerca di un’opportunità di investimento globale con un focus su società ad alto rendimento da dividendi, il Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF rappresenta una scelta interessante. La sua capacità di reinvestire automaticamente i dividendi, combinata con una struttura di costi contenuti e una diversificazione ampia, lo rende un’opzione attraente per chi cerca di costruire un portafoglio solido e redditizio.

Con una performance storica solida e una struttura di costi competitiva, rappresenta una soluzione ideale per gli investitori che cercano di massimizzare i rendimenti nel lungo periodo.