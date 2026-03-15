La Regione Sardegna ha ufficializzato una nuova misura di sostegno destinata a chi decide di riprendere il percorso formativo in età adulta: il reddito di studio.

Pensato per rimuovere l’ostacolo economico che spesso interrompe gli studi, il provvedimento prevede contributi mensili graduati e un meccanismo di accompagnamento individuale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il capitale umano locale offrendo una seconda opportunità a chi, per motivi economici o personali, non ha concluso il proprio percorso scolastico.

Come funziona il sostegno e a chi si rivolge

Il reddito di studio è pensato per adulti in condizioni di fragilità economica: possono accedere sia residenti sardi sia cittadini stranieri con permesso di soggiorno regolare. L’ammissione si basa su criteri economici e anagrafici: è richiesto un ISEE non superiore a 6.500 euro e l’età minima varia in base al percorso scelto. La Regione ha previsto fasce di importo in base al livello formativo, così da andare incontro a esigenze diverse.

Importi e fasce

I contributi mensili sono articolati su tre livelli: 475 euro per chi completa la licenza media, 625 euro per il proseguimento alla scuola superiore e fino a 775 euro per percorsi universitari o di formazione tecnica superiore. Queste soglie intendono coprire spese di vita e favorire la concentrazione sugli studi, rendendo sostenibile il ritorno all’istruzione per gli adulti che lavorano o hanno responsabilità familiari.

Requisiti e meccanismi di monitoraggio

Oltre al limite ISEE, il programma prevede requisiti anagrafici specifici: minimo 18 anni per la licenza media, 25 per la scuola superiore e 30 per l’università o gli ITS. Per ogni beneficiario viene stipulato un patto formativo, un accordo che fissa obiettivi intermedi e finali e delinea il percorso di studio. Il versamento del contributo può essere sospeso fino a due volte per situazioni non imputabili allo studente, a tutela della serietà dell’impegno formativo.

Risorse, cumulo e obiettivi strategici

Per l’avvio dell’iniziativa la Regione ha stanziato 3 milioni di euro per il biennio iniziale, con la prospettiva di aumentare le risorse in funzione dei risultati e della domanda. Il reddito si integra nel welfare locale e, in un’importante novità, è cumulabile con il REIS (Reddito di Inclusione Sociale), ampliando la rete di protezione per chi vive situazioni di povertà. Questa combinazione rafforza la finalità di mettere l’istruzione al centro delle politiche di contrasto alla marginalità economica.

Perché investire in formazione degli adulti

L’intervento non è solo un trasferimento economico: punta a trasformarsi in un volano di crescita per il territorio, migliorando competenze e occupabilità. Investire nelle persone adulte significa anche valorizzare talenti spesso invisibili al mercato del lavoro, ridurre il mismatch tra offerta formativa e domanda professionale e sostenere la resilienza delle comunità locali. La misura prova a superare l’idea che il capitale umano si costruisca solo in giovane età.

Un esempio di educazione permanente: Luigi Paoli, detto Gigetto da Noha

Alla luce di questo nuovo strumento torna utile ricordare figure che incarnano il percorso di vita e l’apprendimento continuo. Luigi Paoli, noto come Gigetto da Noha, è un cantautore popolare del Salento le cui vicende e la cui produzione artistica raccontano una forma di apprendimento informale e una risorsa culturale per le comunità. La sua storia, documentata anche in un articolo ripubblicato da Alfredo Romano e risalente al 1983, mostra come esperienza, tradizione e autoformazione possano costituire un patrimonio vivo.

Perché la cultura conta nel quadro della formazione

La vicenda di Gigetto sottolinea che la formazione non è solo istruzione formale ma include pratiche popolari, trasmissione orale e autoapprendimento. Misure come il reddito di studio possono favorire anche la tutela di competenze culturali locali, offrendo a interpreti e artigiani culturali strumenti per aggiornarsi e trasmettere saperi. In tempi in cui la riqualificazione è centrale, collegare economia e cultura può rafforzare l’identità territoriale e creare opportunità lavorative.

Conclusioni

Il lancio del reddito di studio in Sardegna rappresenta un esperimento interessante nel panorama delle politiche regionali: con importi modulati, requisiti mirati e la possibilità di cumulo con il REIS, la misura tenta di rimuovere barriere economiche che ostacolano la formazione degli adulti. Se applicata con attenzione, potrebbe trasformarsi in un modello per altre regioni, valorizzando non solo il percorso accademico ma anche le competenze informali che persone come Luigi Paoli hanno saputo conservare e diffondere.