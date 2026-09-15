Mifid 2: trasparenza degli investimenti, un’analisi a distanza di tempo

A sette anni dall'entrata in vigore, facciamo il punto sulla Mifid 2 e sul suo impatto nel settore finanziario italiano

La Mifid 2 entrata in vigore, prometteva di rivoluzionare il mondo degli investimenti finanziari attraverso una maggiore trasparenza e protezione per i risparmiatori. Ma come si è concretizzata questa promessa? A sette anni di distanza, è possibile tracciare un bilancio completo dell’impatto di questa direttiva europea.

L’iniziativa Rendi(ti)conto di Moneyfarm, insieme alla School of Management del Politecnico di Milano, ha condotto un’analisi approfondita per valutare l’effettivo cambiamento portato dalla Mifid 2 nel panorama finanziario italiano. Questo articolo esplora i risultati di questa ricerca, evidenziando i progressi e le aree che necessitano ancora di miglioramenti.

L’impatto della Mifid 2 sul mercato finanziario

La Mifid 2 ha introdotto una serie di misure normative volte a migliorare la trasparenza e la governance degli investimenti. Tra le principali innovazioni, troviamo l’obbligo per gli intermediari finanziari di fornire informazioni chiare e dettagliate sui costi e sui rischi associati ai prodotti finanziari. Questo ha permesso ai risparmiatori di fare scelte più consapevoli, riducendo il rischio di investimenti non adeguati alle proprie esigenze.

Tuttavia, nonostante i progressi, alcuni aspetti della direttiva non hanno ancora raggiunto il pieno potenziale. Ad esempio, la complessità delle informazioni richieste potrebbe ancora rappresentare un ostacolo per alcuni investitori, soprattutto per quelli meno esperti. Inoltre, la frammentazione del mercato europeo ha reso difficile un’applicazione uniforme delle nuove regole.

I risultati dell’iniziativa Rendi(ti)conto

L’iniziativa Rendi(ti)conto di Moneyfarm ha raccolto dati significativi sull’impatto della Mifid 2. Secondo l’analisi condotta, la maggior parte degli intermediari finanziari ha adeguato le proprie pratiche alle nuove normative, migliorando la qualità delle informazioni fornite ai clienti. Tuttavia, sono emerse anche alcune criticità, come la necessità di una maggiore formazione per i consulenti finanziari e una standardizzazione delle procedure a livello europeo.

Un altro aspetto rilevante emerso dalla ricerca è l’aumento della conoscenza tra i risparmiatori riguardo ai propri diritti e alle opzioni di investimento disponibili. Questo ha portato a una maggiore fiducia nel sistema finanziario, anche se rimane ancora molto lavoro da fare per garantire una protezione completa per tutti gli investitori.

Le sfide future per la Mifid 2

Nonostante i progressi, la Mifid 2 deve ancora affrontare diverse sfide per raggiungere i suoi obiettivi completi. Una delle principali è la necessità di una maggiore armonizzazione delle normative tra i diversi paesi europei. Attualmente, le differenze nelle interpretazioni e nelle applicazioni delle regole possono creare disparità tra i mercati finanziari nazionali.

Un’altra sfida riguarda l’innovazione tecnologica. Con l’avvento delle fintech e delle piattaforme digitali è essenziale che la Mifid 2 si adatti per includere nuove forme di investimento e garantire la stessa trasparenza e protezione per tutti i prodotti finanziari, indipendentemente dal canale di distribuzione.

Infine, è fondamentale continuare a monitorare l’impatto della Mifid 2 nel tempo, per assicurarsi che le normative rimangano efficaci e al passo con le evoluzioni del mercato. L’iniziativa Rendi(ti)conto rappresenta un passo importante in questa direzione, fornendo dati concreti e suggerimenti per migliorare ulteriormente il sistema.