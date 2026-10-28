Calcolare il rendimento netto dei BTP è più semplice con una formula chiara, esempi numerici e un confronto tra fisso, indicizzati e step-up.

I BTP e gli altri titoli di Stato offrono flussi di cassa stabili, ma ciò che conta davvero è il rendimento netto che arriva sul conto. Capire come si passa dalle cedole lorde al guadagno effettivo, includendo tassazione e commissioni, consente di scegliere il titolo adatto al proprio profilo. Questa guida spiega come calcolare il netto, confronta tasso fisso, indicizzati all’inflazione e step-up (come BTP Valore), con esempi numerici e gli errori più comuni da evitare.

Il tema è rilevante perché il prezzo di acquisto, la duration e l’eventuale indicizzazione influenzano il risultato finale almeno quanto la cedola. Nei paragrafi seguenti vengono presentati una formula essenziale, scenari di inflazione, l’effetto delle spese e un metodo pratico per confrontare titoli con scadenze diverse. Il lettore troverà una checklist operativa per valutare il rendimento prima di inviare l’ordine.

Dalla cedola al netto in tasca: formula essenziale

Per ogni titolo si parte dai flussi lordi: cedole e rimborso a scadenza. Il netto considera: imposta sui redditi di capitale, imposta su eventuali capital gain, e costi. In modo pratico: Rendimento netto annuo ≈ (Cedole lorde × (1 – aliquota) – commissioni ricorrenti) / Prezzo medio investito, aggiungendo o sottraendo l’eventuale scarto di emissione o differenza tra prezzo di acquisto e rimborso, anch’essa al netto d’imposta.

Per i titoli di Stato italiani, le cedole e i proventi sono tipicamente tassati con un’aliquota agevolata. Supponendo 12,5% come riferimento fiscale e una commissione complessiva dello 0,20% sul controvalore, una cedola lorda del 3% diventa 3% × 0,875 = 2,625% netto lordo spese; al netto delle commissioni, circa 2,425% sull’anno. Se si acquista sotto la pari e si rimborsa a 100, il capital gain aumenta il netto; sopra la pari lo riduce.

BTP a tasso fisso: quando convengono

I BTP a tasso fisso pagano cedole costanti. Il confronto va fatto tra cedola, prezzo e durata. Esempio: prezzo 98, cedola 3% annua, scadenza 5 anni, aliquota 12,5%, commissioni iniziali 0,30% e nessun costo ricorrente. Cedole nette totali: 3% × 0,875 × 5 = 13,125%. Recupero a scadenza: da 98 a 100 è +2% lordo; netto ipotizzando stessa aliquota ≈ +1,75%. Totale netto su 5 anni ≈ 14,875%, che equivale a un rendimento medio annuo vicino al 2,8% circa, prima di eventuali imposte di bollo sul dossier titoli.

Con prezzo a 102, lo stesso titolo avrebbe una perdita in conto capitale del 2% (≈1,75% netta) che riduce il risultato: il netto pluriennale scenderebbe intorno all’11,375%, ossia poco oltre il 2,2% annuo. I fissi risultano competitivi se acquistati a sconto o se si desidera prevedibilità dei flussi, ricordando che il prezzo oscilla e che la vendita anticipata può generare plus/minusvalenze.

BTP indicizzati all’inflazione: scenari e calcolo reale

I titoli indicizzati proteggono il potere d’acquisto adeguando cedole e capitale a un indice dei prezzi. Il netto dipende da: inflazione realizzata, andamento del coefficiente di indicizzazione, prezzo di acquisto e tassazione. Esempio semplificato: capitale 100, cedola reale 1%, inflazione media 3%. La cedola effettiva lorda è circa 1% + 3% = 4% applicata al capitale rivalutato; al netto 4% × 0,875 = 3,5% circa, variabile con l’indice. A scadenza, il rimborso tiene conto della rivalutazione del capitale, soggetta alla medesima aliquota sui proventi.

Due scenari aiutano a decidere: inflazione bassa o calante favorisce i tassi fissi già attraenti; inflazione elevata o persistente premia gli indicizzati che trasformano parte dell’erosione in rendimento reale. Il confronto corretto si fa in termini di yield reale atteso: se il fisso netto atteso è 2,5% e l’inflazione attesa è 3%, occorre che l’indicizzato offra almeno un 0,5% reale per pareggiare il potere d’acquisto.

BTP step-up e BTP Valore: come leggere le cedole crescenti

I titoli step-up (come BTP Valore) prevedono cedole crescenti per scaglioni temporali. Il calcolo del netto richiede di attualizzare ciascuna cedola al proprio tempo, poi sommare e sottrarre costi e imposte. Esempio: durata 6 anni con cedole lorde 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%. La cedola media aritmetica lorda è 3,25%; ma il rendimento effettivo dipende da quando le cedole più alte vengono pagate e dal prezzo di acquisto. Al netto dell’aliquota, la media scende a circa 2,84% prima dei costi.

Un approccio pratico: calcolare il tasso interno di rendimento (TIR) netto inserendo nel foglio di calcolo le sei cedole al netto, il costo iniziale comprensivo di commissioni e il rimborso finale. Se il TIR netto supera il fisso comparabile con stessa duration, lo step-up è preferibile; in caso contrario, il fisso resta più efficiente. Attenzione agli eventuali premi fedeltà: sono proventi tassati che incidono positivamente sul TIR.

Duration, prezzo e rischio: l’impatto sul rendimento

La duration misura la sensibilità del prezzo alle variazioni dei tassi. Una duration più alta implica oscillazioni maggiori e quindi rischio di mercato più elevato, specie se si vende prima della scadenza. In termini pratici: con duration 7, un aumento di 1 punto percentuale dei tassi può comportare una perdita di circa il 7% sul prezzo, e viceversa. Questo effetto si riflette sul rendimento netto realizzato in caso di disinvestimento anticipato.

Chi mira a mantenere fino a scadenza può concentrarsi su cedole, tassazione, prezzo e costi, mentre chi potrebbe vendere prima dovrebbe preferire duration coerenti con l’orizzonte e la tolleranza al rischio. Nei confronti tra titoli diversi, è utile paragonare il TIR netto a pari duration stimata, così da evitare giudizi distorti da cedole appariscenti ma flussi lontani nel tempo.

Errori da evitare e checklist operativa

Tra gli errori frequenti: 1) confrontare solo la cedola senza considerare il prezzo; 2) ignorare commissioni e imposta di bollo; 3) sottovalutare l’effetto della duration; 4) trascurare l’inflazione quando si valuta il potere d’acquisto; 5) dimenticare il regime fiscale su capital gain e premi. Una semplice checklist aiuta a decidere prima dell’ordine.

Stimare TIR netto inserendo cedole nette, costi e rimborso.

Confrontare titoli a pari duration effettiva.

effettiva. Valutare scenari di inflazione bassa, media, alta.

Verificare costi: acquisto, mantenimento, vendita.

Controllare prezzo rispetto alla pari e impatto sul netto.

Un passo ulteriore consiste nel costruire un semplice foglio di calcolo con tre schede: fisso, indicizzato, step-up. Inserendo ogni anno le cedole attese al netto, i costi e il valore di rimborso, si ottiene un confronto immediato del TIR netto a pari duration. Questo strumento, preparato prima di ogni scelta, riduce gli errori emotivi e rende trasparente quale BTP mette davvero più rendimento in tasca.