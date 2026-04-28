Rialzo del Brent e incertezza sullo Stretto di Hormuz: scenari per investitori e mercati

La recente escalation nel Golfo ha trasformato lo Stretto di Hormuz in uno dei punti di maggiore attenzione per i mercati energetici.

Con il traffico marittimo ridotto a una frazione di quello precedente, Brent e WTI hanno registrato ripetute impennate: il contratto NYMEX per il WTI giugno ha chiuso a 96,37 dollari al barile mentre l’ICE Brent giugno è salito a 108,23 dollari, con un picco intraday vicino a 109,79 dollari. Questo contesto spiega perché i future sul petrolio mostrino una forte sensibilità alle notizie geopolitiche.

Dietro al rialzo non c’è solo la dinamica dei prezzi spot ma anche la percezione del rischio: il numero di navi transitanti è passato da circa 140 navi al giorno prima della crisi a poche unità in alcune finestre, e le stime sul petrolio non arrivato sui mercati oscillano tra 10 e 13 milioni di barili al giorno. A queste cifre si sommano azioni politiche come il blocco navale e offerte di riapertura condizionate dalla rimozione di restrizioni, elementi che mantengono alta la volatilità dei prezzi.

I numeri che spiegano la spinta dei prezzi

Per comprendere la dinamica recente è utile guardare alcuni dati chiave: prima della crisi lo Stretto di Hormuz convogliava circa 20 milioni di barili al giorno, oggi il passaggio è fortemente ridimensionato e il blocco di certi porti amplifica l’effetto. La conseguenza immediata è una stretta dell’offerta sulle forniture mondiali, con riflessi su prodotti raffinati: i futures della benzina hanno toccato livelli che non si vedevano dal luglio 2026 e i margini di raffinazione sono saliti a massimi pluriennali. Questi indicatori segnalano che la pressione sui prezzi non è solo temporanea ma interessa l’intera catena del valore energetico.

Impatto operativo e logistica

La combinazione di minori transiti e restrizioni alla navigazione ha paralizzato parte della logistica marittima: organizzazioni internazionali segnalano che migliaia di marittimi e centinaia di navi risultano bloccati in porto o in attesa. Il risultato è un aumento dei costi di trasporto e un allungamento dei tempi di approvvigionamento, che si traducono in rischi di offerta aggiuntivi per raffinerie e mercati finali. In pratica, anche se la produzione non cala ovunque, la capacità di far arrivare il petrolio ai consumatori è compromessa.

Conseguenze sui mercati finanziari e sulle materie prime

La reazione dei mercati finanziari è stata mista: mentre il petrolio guadagna terreno, l’oro ha registrato una flessione per via dell’aumento dei rendimenti obbligazionari e di un certo spostamento di capitali verso azioni e strumenti sensibili alla crescita. I rendimenti statunitensi hanno mostrato rialzi con il decennale attorno al 4,336% e il trentennale vicino al 4,9409%, mentre il biennale si è attestato sui 3,799%. Questi movimenti impattano la valutazione delle materie prime non remunerative e possono indebolire la domanda di metalli preziosi.

Ruolo delle banche centrali

In una settimana densa di decisioni, le riunioni delle principali banche centrali fungono da catalizzatore: il mercato attende i verdetti della Federal Reserve, della European Central Bank e della Bank of Japan. Le aspettative di politica monetaria influenzano direttamente il costo del capitale e il sentimento degli investitori; tassi più alti, o la prospettiva di ulteriori aumenti, possono frenare la domanda aggregata e rendere meno sostenibile un rialzo prolungato delle materie prime energetiche.

Cosa osservare per investitori e policy maker

Per chi monitora i mercati, alcuni indicatori meritano attenzione prioritaria: primo, l’evoluzione dei transiti nello Stretto di Hormuz e qualsiasi notizia di aperture o rimozione di blocchi; secondo, i dati macroeconomici e le comunicazioni delle banche centrali che influenzano i rendimenti e la propensione al rischio; terzo, i segnali provenienti dai margini di raffinazione e dai volumi di scambio dei future che possono anticipare shock di offerta. In questo contesto, mantenere posizioni flessibili e utilizzare strumenti di copertura può essere cruciale per gestire la volatilità attesa nei prossimi mesi.