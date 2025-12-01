Rilancio del Marchio Storico Italiano: Scopri Chateau d’Ax e la Sua Nuova Era

Chateau d’Ax, un marchio emblematico nel panorama dell’arredamento italiano, ha recentemente annunciato il termine positivo del suo percorso di concordato preventivo.

Questa fase, avviata per affrontare le difficoltà finanziarie, ha portato a un risanamento significativo dell’azienda, permettendo di guardare al futuro con ottimismo e determinazione.

Grazie al sostegno della famiglia Colombo, alla dedizione dei dipendenti e alla cooperazione dei partner commerciali, Chateau d’Ax è ora pronta a intraprendere una nuova fase di crescita, delineando un piano industriale ambizioso e sostenibile.

Verso una nuova governance

Un elemento chiave del rilancio di Chateau d’Ax è il passaggio generazionale che segna l’ingresso della terza generazione della famiglia Colombo nella gestione dell’azienda. Questo cambiamento non significa solo una continuità familiare, ma anche l’inserimento di figure manageriali esterne, come il nuovo CEO Enrico Cavallari, il quale contribuirà a garantire una leadership competente e una strategia operativa efficace.

Un modello di governance innovativo

Il nuovo modello di governance combina l’esperienza storica della famiglia con l’expertise di manager esterni, creando un equilibrio che punta a un approccio imprenditoriale più solido. Tale strategia si propone di garantire la continuità operativa dell’azienda, mentre si mette in atto un rigoroso piano di sviluppo.

Obiettivi a lungo termine

Chateau d’Ax ha fissato obiettivi chiari per i prossimi anni, con un forte focus sul mercato italiano e un potenziamento della rete di vendita. Attualmente, il marchio è attivo in 90 paesi, con 350 punti vendita, di cui 60 localizzati in Italia. Il piano industriale prevede un investimento significativo per rafforzare la presenza dell’azienda nel paese, aumentando il numero di negozi franchising da 55 a circa 70.

Espansione nei mercati esteri

Nonostante l’attenzione sul mercato interno, Chateau d’Ax non trascura le opportunità presenti all’estero. Con un fatturato di 70 milioni di euro, il 75% dei ricavi proviene già da mercati internazionali. La strategia prevede un’ulteriore espansione in aree come il Medio Oriente e l’Asia, dove l’azienda intende consolidare la sua presenza e sviluppare nuovi punti vendita.

Innovazione e design italiano

Un altro aspetto cruciale del piano di rilancio riguarda l’innovazione delle collezioni di prodotti. Chateau d’Ax continuerà a puntare su un design che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy, con particolare attenzione a stili e tendenze contemporanee. Le nuove collezioni non solo rispecchiano l’identità del marchio, ma rappresentano anche un’evoluzione necessaria per restare competitivi in un mercato in continua evoluzione.

Il riconoscimento ricevuto come Marchio Storico Italiano di Interesse Nazionale sottolinea l’importanza storica e culturale di Chateau d’Ax, nonché il suo impegno verso un futuro sostenibile e innovativo. Con l’obiettivo di rilanciare modelli iconici e ampliare la gamma di prodotti, l’azienda mira a soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori.

Chateau d’Ax si prepara a una nuova era di crescita e sviluppo, forte di una governance rinnovata e di un piano strategico che guarda al futuro. Con un approccio che bilancia tradizione e innovazione, il marchio è pronto a consolidare la sua posizione nel mercato italiano e oltre, assicurando un futuro luminoso per l’azienda e i suoi collaboratori.