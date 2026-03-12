Rimbalzo del bitcoin oltre 70.000 dollari: petrolio, inflazione e la Fed in primo piano

La principale criptovaluta del mercato ha mostrato un forte recupero dopo una mattinata caratterizzata da movimenti bruschi: il bitcoin è passato da livelli prossimi ai 69.000 dollari fino a tornare sopra i 70.000, in un arco di tempo molto ridotto.

Questo rimbalzo è avvenuto in concomitanza con una inversione del petrolio, che ha smorzato la pressione sui mercati più speculativi. In un contesto dove le notizie geopolitiche e i dati macroeconomici influenzano la percezione del rischio, le criptovalute continuano a reagire con rapidità e amplificazione.

Il quadro si completa con i nuovi numeri sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense, che si sono rivelati allineati alle attese degli analisti: un aumento mensile dello 0,3% e una variazione annuale intorno al 2,4%. Questi indicatori hanno contribuito a rassicurare i mercati sul fatto che la Fed non sia intenzionata a cambiare bruscamente la politica monetaria nel prossimo futuro, anche se le tensioni internazionali restano un fattore di incertezza.

Perché il petrolio ha influenzato anche le criptovalute

La dinamica osservata con il greggio spiega in parte il movimento delle valute digitali: dopo una fase di forte nervosismo che aveva portato il prezzo del petrolio vicino a 120 dollari al barile, il mercato ha registrato una rapida discesa di circa 3 dollari al barile in pochi minuti. Questo calo ha alleggerito la pressione sui mercati finanziari e permesso un recupero degli asset più volatili. In particolare il WTI con consegna aprile si è attestato intorno agli 85 dollari al barile, con un aumento giornaliero vicino al 2%, segnale di elevata volatilità ma anche di una parziale stabilizzazione del sentiment.

La relazione tra energia e rischio di mercato

Quando il prezzo dell’energia oscilla bruscamente, gli investitori rivedono le proprie posizioni su asset ad alto rischio. Le criptovalute, per loro natura, amplificano questi cambiamenti di sentiment perché molti operatori le trattano come strumenti altamente dispendiosi in termini di percezione e liquidità. Di conseguenza, uno shock sul petrolio si riverbera rapidamente su Bitcoin, Ether, Solana e XRP, che hanno registrato rialzi simultanei durante il recupero.

Geopolitica e dati macro: due driver del movimento

Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran, un fattore che aveva spinto il greggio verso massimi temporanei e creato apprensione sulle prospettive economiche globali. In situazioni di escalation geopolitica il rischio sistemico sale e gli investitori tendono a ridurre l’esposizione agli asset più speculativi. Il successivo ridimensionamento del prezzo del petrolio ha però favorito una ripresa generalizzata degli strumenti rischiosi, dimostrando come i mercati reagiscano spesso in maniera sincronizzata quando muta la percezione del rischio.

Inflazione e la prossima mossa della Fed

I dati sull’inflazione americana hanno confermato aspettative consolidate: una crescita contenuta sui prezzi che rende meno probabile un intervento immediato sui tassi da parte della Federal Reserve. Secondo gli operatori, e come osservato anche da Stephen Coltman di 21Shares, la banca centrale dovrà monitorare attentamente se eventuali pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato energetico saranno transitorie o avranno carattere più persistente. Questa valutazione influenzerà direttamente il comportamento degli investitori nel breve periodo.

Cosa aspettarsi per le prossime settimane

Per il mercato delle criptovalute la combinazione di variabili macro, geopolitiche e di mercato crea uno scenario in cui gli equilibri possono cambiare rapidamente. Molti partecipanti ritengono che buona parte dei rischi legati a eventi recenti sia già stata prezzata nel corso delle ultime sedute, ma rimane alta la probabilità di movimenti significativi se si verificassero nuovi shock sul petrolio o se i dati economici dovessero discostarsi dalle attese. In questo senso, le prossime settimane saranno decisive per comprendere se il recupero di bitcoin si consoliderà o se sarà solo una correzione temporanea.

In conclusione, il recupero del bitcoin sopra i 70.000 dollari è il risultato di un insieme di fattori che vanno dall’andamento del petrolio alle letture sull’inflazione e alle aspettative sulla politica monetaria. Gli investitori dovranno continuare a leggere con attenzione sia gli indicatori macro sia gli sviluppi geopolitici, perché in mercati ad alta volatilità ogni elemento può ribaltare rapidamente il quadro.