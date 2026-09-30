VIMI Fasteners registra ricavi in aumento del 5,1% e un utile netto appena sotto un milione di euro, con un debito netto in lieve rialzo.

Il gruppo VIMI Fasteners quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella meccanica di alta precisione ha diffuso i risultati finanziari relativi al primo semestre del 2026. Il comunicato, datato 30 Settembre 2026, offre una panoramica completa di fatturato, utile, indebitamento e ordine a lungo termine, elementi chiave per valutare la salute dell’azienda in un mercato competitivo.

Fatturato in crescita e utile netto in lieve calo

Nel periodo chiuso il fatturato ha toccato i 30,22 milioni di euro segnando un incremento del 5,1 % rispetto ai 28,76 milioni registrati nello stesso arco temporale dell’anno precedente. La crescita evidenzia una domanda stabile per i componenti di precisione prodotti dal gruppo. Tuttavia, l’utile netto è sceso a 994 mila euro da 1,09 milioni riflettendo l’impatto di costi operativi più elevati.

Motivi dell’abbassamento dell’utile

Il calo dell’utile netto è attribuito principalmente a un aumento dei costi di produzione e di gestione, elementi che hanno eroso la marginalità nonostante la crescita dei ricavi. L’azienda ha dovuto far fronte a variazioni dei prezzi delle materie prime e a un leggero incremento dei costi logistici, fattori che hanno inciso sul risultato finale.

Indebitamento netto e portafoglio ordini

Alla chiusura di giugno 2026 il debito netto è passato da 19,64 milioni a 20,11 milioni di euro un lieve aumento che l’amministrazione considera gestibile. Parallelamente, il portafoglio ordini del gruppo, con scadenza entro il 31 dicembre 2026 ammonta a 25,3 milioni di euro. Questo volume di ordini garantisce una base solida di ricavi futuri e dimostra la capacità commerciale dell’azienda.

Prospettive del management per i prossimi mesi

Il management di VIMI Fasteners prevede che la traiettoria di crescita osservata nel primo semestre possa essere mantenuta, sia in termini di fatturato sia di marginalità. L’obiettivo è consolidare la posizione di mercato, ottimizzare i costi operativi e sfruttare il portafoglio ordini per tradurre le vendite in risultati più robusti nel secondo semestre.

Con un indebitamento sotto controllo e un portafoglio ordini consistente, VIMI Fasteners appare pronta a proseguire il suo percorso di sviluppo nel mercato della meccanica di precisione.