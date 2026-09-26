Il Tesoro lancia una duplice emissione di BTP Valore a 5 anni, con due modalità di pagamento delle cedole, aperta ai piccoli risparmiatori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che, dal lunedì 19 al venerdì 23 ottobre, si terrà una duplice emissione della famiglia BTP Valore. Per la prima volta si presenteranno simultaneamente due titoli con la stessa scadenza di cinque anni, ma con regimi di pagamento delle cedole totalmente diversi, offrendo così ai risparmiatori una scelta più ampia in base alle proprie esigenze di liquidità.

Due tipologie di BTP Valore in un unico collocamento

Il collocamento prevede la messa a disposizione di due prodotti distinti: il BTP Valore tradizionale caratterizzato da cedole pagate ogni tre mesi e in crescita nel tempo, e il BTP Valore Insieme che prevede il versamento di una singola cedola alla data di scadenza. Entrambi i titoli avranno una durata di cinque anni, un investimento minimo di 1.000 euro e saranno disponibili esclusivamente per il pubblico retail.

BTP Valore tradizionale: cedole trimestrali crescenti

Questa variante prevede il pagamento di interessi ogni tre mesi, con un profilo di cedole crescenti che verrà comunicato prima dell’emissione. Alla scadenza del titolo, il capitale investito verrà restituito integralmente. Il titolo è soggetto alla tassazione agevolata del 12,5% è esente dalle imposte di successione e non viene considerato nel calcolo ISEE fino a 50.000 euro di investimento.

BTP Valore Insieme: cedola unica a scadenza

Il secondo prodotto concentra tutti gli interessi in un unico pagamento alla scadenza, mantenendo le stesse condizioni di durata, investimento minimo e vantaggi fiscali del BTP Valore tradizionale. Anche per questo titolo il rendimento totale sarà equivalente a quello del prodotto a cedole trimestrali, nonostante la diversa distribuzione temporale dei flussi di interesse.

Modalità di sottoscrizione e costi per i risparmiatori

Le sottoscrizioni potranno essere effettuate tramite la piattaforma MOT (mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana), con l’intervento di due dealer (Intesa Sanpaolo e UniCredit) e due co-dealer (Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM). I piccoli investitori potranno acquistare i titoli attraverso il proprio home-banking abilitato al trading online, recandosi in filiale o presso l’ufficio postale dove detengono un conto deposito titoli. Durante i giorni di collocamento non saranno addebitate commissioni di acquisto, salvo i consueti costi di gestione del conto titoli.

Rendimento, tassi garantiti e aspetti fiscali

Il tasso minimo garantito per ciascuno dei due BTP Valore sarà comunicato dal Tesoro il 16 ottobre. Al termine del periodo di collocamento tali tassi potranno essere confermati o incrementati in base alle condizioni di mercato. Entrambi i titoli garantiranno il rimborso del capitale a pari e potranno essere ceduti, in totale o parzialmente, sul mercato secondario prima della scadenza, senza vincoli aggiuntivi. Oltre al regime fiscale privilegiato del 12,5%, gli investimenti sono esenti da imposte di successione e non influiscono sul calcolo dell’ISEE fino al limite previsto, rendendo questi prodotti particolarmente attrattivi per famiglie e piccoli risparmiatori.