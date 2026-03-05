Scadenze fiscali di marzo: guida pratica per professionisti e imprese

Marzo è spesso uno dei mesi più impegnativi per chi si confronta con il Fisco.

Tra la predisposizione di documenti informativi, il versamento di tributi e la trasmissione di flussi telematici, questa finestra temporale richiede attenzione per evitare sanzioni e disallineamenti contabili. Il presente articolo offre una panoramica organizzata degli obblighi principali, con suggerimenti per chi gestisce una partita IVA, un’impresa o presta assistenza fiscale.

La Certificazione Unica: perché è centrale

Uno degli adempimenti cardine del periodo è la Certificazione Unica (CU), il documento che riepiloga i redditi percepiti e le ritenute subite nell’anno precedente. Datori di lavoro, enti previdenziali e sostituti d’imposta devono inviare la CU all’Agenzia delle Entrate e consegnarla ai percettori: senza questo passaggio risulta complicata la compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi, come il modello 730 o il modello Redditi. Per i professionisti che assistono i contribuenti, la tempestività nella trasmissione della CU è fondamentale per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate che seguiranno.

Implicazioni pratiche per imprese e studi

Oltre alla semplice emissione della certificazione, aziende e studi devono curare l’invio di altri flussi informativi che alimentano la banca dati dell’Amministrazione finanziaria. Questi invii servono a costruire la base per la dichiarazione precompilata e a permettere controlli incrociati sui redditi. Perciò, la correttezza formale e sostanziale dei dati trasmessi evita rettifiche, integrazioni e possibili contestazioni successive.

Versamenti periodici: il calendario delle partite IVA

Per le partite IVA e le imprese, marzo è tipicamente il mese delle operazioni di liquidazione e dei versamenti periodici. Tra i pagamenti ricorrenti troviamo le ritenute d’acconto, i contributi previdenziali e le liquidazioni dell’IVA. Questi adempimenti richiedono una gestione accurata della liquidità aziendale, poiché l’accavallarsi delle scadenze può generare tensioni sui flussi di cassa, soprattutto per i soggetti con risorse limitate.

Strategie per evitare problemi di cassa

Programmare i versamenti, monitorare gli scadenziari e, quando necessario, confrontarsi con il commercialista sono pratiche che riducono il rischio di errori. Molte realtà preferiscono affidare a un professionista la gestione contabile proprio per coordinare scadenze ravvicinate e per valutare se ricorrere a soluzioni temporanee per il finanziamento dei debiti tributari.

Comunicazioni telematiche e digitalizzazione degli adempimenti

Negli ultimi anni il procedimento di conformità fiscale si è sempre più digitalizzato: gran parte delle comunicazioni deve essere trasmessa in forma telematica attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate. Questi invii includono dati su compensi, ritenute e altre informazioni utili per ricostruire la posizione contributiva dei soggetti. La diffusione delle procedure online ha semplificato molte operazioni, ma ha anche introdotto scadenze tecniche e obblighi di formato che vanno rispettati per evitare rifiuti dei file o errori di trasmissione.

Consigli operativi per l’invio dei file

Controllare i tracciati telematici, aggiornare i software gestionali e verificare le ricevute di invio sono passaggi essenziali. Quando si usa un intermediario, è buona norma mantenere una comunicazione chiara sui tempi di approvazione e sulle deleghe, così da non incorrere in ritardi imputabili a problemi organizzativi. L’adozione di checklist interne può essere un valido aiuto per non dimenticare documenti o sezioni obbligatorie.

Il ruolo del consulente fiscale

Per molti contribuenti la consulenza di un commercialista rimane fondamentale: un professionista può aiutare a interpretare la normativa, a calendarizzare gli adempimenti e a predisporre le pratiche telematiche. Affidarsi a un consulente è particolarmente utile quando le scadenze si sovrappongono o quando emergono complessità come il regime fiscale speciale o la gestione di dipendenti e collaboratori.

Marzo concentra una pluralità di obblighi che toccano diverse categorie di contribuenti. Per evitare ritardi e sanzioni, è consigliabile pianificare le attività, aggiornare gli strumenti digitali e, se necessario, rivolgersi a un professionista.