Grayscale apre la porta a investimenti crypto più fluidi, permettendo lo scambio diretto di token con quote di ETF e descrivendo soglie, prodotti e possibili ostacoli fiscali.

Il mondo degli investimenti sta vivendo una svolta: Grayscale ha comunicato che i clienti idonei potranno scambiare criptovalute direttamente con quote di dieci dei suoi fondi, senza passare per la tradizionale conversione in denaro fiat. Questa innovazione mira a semplificare la gestione delle crypto all’interno di conti di intermediazione tradizionali, riducendo le spese di trading e accelerando i tempi operativi.

Scambio diretto tra cripto e quote di ETF: la novità di Grayscale

Grazie al nuovo meccanismo, un possessore di bitcoin può trasferire i propri BTC a un intermediario autorizzato e ricevere in cambio le azioni del Grayscale Bitcoin Mini Trust. In pratica, l’investitore mantiene l’esposizione al prezzo del bitcoin senza mai gestire fisicamente la moneta. Lo stesso principio vale per altri token supportati, tra cui solana, dogecoin, xrp e una serie di asset basati su ethereum, avalanche, chainlink, hyperliquid, sui e zcash. L’eliminazione della fase di conversione in contanti rappresenta un risparmio sui costi di intermediazione e una riduzione della complessità operativa.

Le soglie di ingresso e i prodotti coinvolti

Per accedere a ciascun ETF, Grayscale richiede un capitale minimo considerevole. I valori, calcolati sulla base dei prezzi del 20 ottobre, sono i seguenti: circa 364.800 $ per l’ETF Bitcoin Mini Trust, 80.300 $ per il ETF Solana Staking, 95.550 $ per il ETF Dogecoin e circa 257.000 $ per l’ETF XRP. Tali cifre possono variare in risposta all’andamento di mercato, ma forniscono un’indicazione chiara dei livelli di ingresso richiesti per ogni prodotto. L’ampliamento include inoltre fondi legati a altre blockchain emergenti, offrendo una gamma più ampia di opportunità per investitori istituzionali.

Criticità operative e fiscali del nuovo modello

Nonostante i vantaggi, il processo non è privo di complicazioni. Il trasferimento di criptovalute può innescare un evento fiscale, imponendo la dichiarazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze. Inoltre, le operazioni potrebbero subire ritardi nella gestione o subire slippage, con conseguente differenza tra il valore di mercato del token e il prezzo di esecuzione della quota ETF. Le quote, infatti, possono negoziarsi con un premio o uno sconto rispetto all’attività sottostante. Infine, questi prodotti non godono delle tutele previste per i fondi registrati ai sensi dell’Investment Company Act del 1940, il che significa che gli investitori non beneficiano delle stesse garanzie di sicurezza offerte da fondi più tradizionali.

Per partecipare, gli utenti devono avvalersi di un partecipante autorizzato o di un intermediario collegato alla rete Grayscale; l’azienda non ha divulgato pubblicamente l’elenco dei soggetti qualificati, ma è previsto l’addebito di commissioni per il servizio di facilitazione. La mossa di Grayscale potrebbe facilitare l’integrazione di portafogli cripto di grandi dimensioni nella finanza tradizionale, ma la risposta del mercato dipenderà dalla capacità di attrarre una nuova domanda e dalla gestione delle implicazioni fiscali e operative.