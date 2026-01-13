Scopri i Fondamenti dell’Economia per Costruire il Tuo Futuro Professionale

Il corso di fondamenti di economia rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di esplorare il mondo economico.

Fornisce strumenti e conoscenze essenziali per analizzare e interpretare le dinamiche di mercato. Attraverso un approccio teorico e pratico, gli allievi apprenderanno a comprendere sia il contesto microeconomico che macroeconomico, fondamentale per operare efficacemente nel settore economico.

Obiettivi formativi del corso

Il principale obiettivo del corso consiste nel fornire agli studenti una solida base di conoscenze economiche. Al termine del percorso, gli studenti saranno in grado di analizzare e commentare le principali questioni dell’attuale dibattito economico. Inoltre, saranno capaci di applicare in modo critico le informazioni acquisite, consentendo loro di prendere decisioni consapevoli nelle future carriere professionali.

Prerequisiti richiesti

Non sono previsti requisiti specifici per l’accesso al corso. Tuttavia, è consigliabile avere una conoscenza di base della matematica e la capacità di interpretare grafici e figure. Per facilitare l’apprendimento, il materiale didattico include un’appendice con una rassegna dei grafici utilizzati e dispense che riprendono concetti fondamentali di matematica e statistica.

Risultati dell’apprendimento attesi

Al termine del corso, gli studenti acquisiranno competenze che si suddividono in diverse aree. In primo luogo, si prevede che abbiano una conoscenza approfondita dei modelli micro e macroeconomici, permettendo loro di comprendere e analizzare i fattori che influenzano l’economia.

Competenze comunicative e autonomia di giudizio

Il corso mira a sviluppare la capacità degli studenti di esprimere le proprie valutazioni su tematiche economiche in modo chiaro e preciso. Saranno in grado di interpretare i dati economici e formare un’opinione informata basata su modelli e principi economici. Questa autonomia di giudizio è cruciale per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

Programma del corso

Il corso è strutturato in 15 unità didattiche che coprono una vasta gamma di argomenti. Si inizia con una introduzione ai principi fondamentali dell’analisi economica, per poi passare al funzionamento dei mercati e al ruolo del settore pubblico. Si approfondiranno temi come la domanda e l’offerta, le politiche economiche e le diverse forme di mercato.

Analisi dei dati macroeconomici

Una parte fondamentale del corso riguarda l’analisi dei dati macroeconomici, in cui gli studenti impareranno a interpretare indicatori cruciali come il PIL, l’inflazione e la disoccupazione. Sarà trattato anche il tema della sostenibilità del debito pubblico e delle politiche economiche in relazione ai parametri di Maastricht.

Modalità di insegnamento e verifica dell’apprendimento

Il corso prevede 64 ore di lezione frontale, che comprendono momenti di teoria, esercitazioni pratiche e casi studio. Gli studenti avranno accesso a materiali didattici supplementari tramite la piattaforma Moodle, inclusi video e dispense. La partecipazione alle attività è obbligatoria, con un minimo del 70% di frequenza richiesto per accedere agli esami.

La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un esame scritto che include domande a risposta multipla e aperta, oltre a esercizi pratici. Gli studenti dovranno dimostrare di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado di applicarli.