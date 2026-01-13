Segnali positivi nel mercato del lavoro americano nel 2026

Negli ultimi mesi, il mercato del lavoro americano ha mostrato segni di recupero che meritano attenzione.

Mentre i titoli dei giornali tendono a dipingere un quadro negativo, le statistiche rivelano una realtà ben diversa. Con un aumento significativo dell’occupazione tra i nativi, il potrebbe segnare un punto di inversione.

Un dicembre da record per i nativi

Secondo i dati recenti, nel mese di dicembre, l’occupazione tra i nativi è aumentata di oltre due milioni di unità. Questo rappresenta il miglior risultato per il mese di dicembre. In contrasto, i lavoratori nati all’estero hanno visto un incremento di meno di 400.000 posti di lavoro. Questo cambiamento positivo è particolarmente significativo considerando il trend negativo osservato durante l’ultimo anno dell’amministrazione Biden.

La questione dell’occupazione tra i nativi e i nati all’estero

È interessante notare come nel periodo precedente, l’occupazione tra i nativi fosse in calo, con la maggior parte delle nuove assunzioni che andavano a lavoratori nati all’estero. Questo dato è ulteriormente complicato dalla presenza di lavoratori non documentati, come riconosciuto dallo stesso Dipartimento del Lavoro. La transizione verso un mercato del lavoro più favorevole ai nativi solleva interrogativi sulla gestione dell’immigrazione e sullo stato dell’economia statunitense.

Analisi dei dati occupazionali

Un’analisi più approfondita dei dati di dicembre mostra che, nonostante l’aumento di 50.000 posti di lavoro secondo il sondaggio mensile delle imprese, il sondaggio delle famiglie ha rivelato un incremento di 232.000 persone occupate. Questa discrepanza suggerisce che i metodi di raccolta dati potrebbero non riflettere accuratamente la realtà del mercato del lavoro.

La transizione verso l’occupazione a tempo pieno

Un dato interessante da considerare è la diminuzione di 444.000 lavoratori con più lavori, il che indica che molte persone stanno scambiando diversi lavori part-time con un’unica posizione a tempo pieno. Questo è un segnale positivo, poiché suggerisce che gli americani stanno migliorando la loro situazione lavorativa, anche se il numero totale di posti di lavoro potrebbe apparire ridotto.

La crescita salariale e il settore privato

Un’altra buona notizia riguarda la crescita salariale. I salari stanno aumentando più rapidamente rispetto all’inflazione, il che significa che i cittadini non solo guadagnano di più, ma possono anche permettersi di acquistare di più. Durante l’amministrazione Trump, i salari reali settimanali sono aumentati dell’1,5%, un recupero rispetto al calo del 4% sotto la presidenza Biden.

Inoltre, la crescita dei posti di lavoro è stata interamente sostenuta dal settore privato, con una riduzione dei posti di lavoro nel settore pubblico a causa dei tagli federali. Questo cambiamento segnala un passaggio verso un’economia più produttiva rispetto agli anni precedenti, in cui l’occupazione pubblica era in espansione.

In conclusione, sebbene ci siano ancora sfide da affrontare, i segnali positivi nel mercato del lavoro americano suggeriscono che la direzione intrapresa è quella giusta. Con un miglioramento della qualità dell’occupazione e un aumento dei salari, gli americani possono guardare al futuro con maggiore ottimismo.