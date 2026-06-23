Scopri i vantaggi dei BTP dedicati ai risparmiatori individuali

Scopri come i BTP Valore, BTP Più e BTP Italia Sì offrono opportunità di investimento sicure e accessibili per i risparmiatori individuali.

Nel panorama degli investimenti sicuri, i BTP ValoreBTP Più e BTP Italia Sì si distinguono come strumenti finanziari pensati esclusivamente per i risparmiatori individuali. Questi titoli di Stato offrono un’opportunità di investimento sicuratrasparente e accessibile con rendimenti che crescono nel tempo e protezione dall’inflazione.

I BTP Valore e BTP Più sono progettati per garantire un rendimento progressivo grazie a cedole che aumentano nel tempo. I BTP Italia Sì invece, offrono una protezione aggiuntiva contro l’inflazione, combinando un tasso fisso con un tasso variabile legato all’andamento dei prezzi al consumo. Tutti questi titoli sono facili da acquistare, senza vincoli né commissioni, e prevedono un premio fedeltà per chi li detiene fino alla scadenza.

Come acquistare i BTP Valore, BTP Più e BTP Italia Sì

Il collocamento di questi titoli avviene alla pari, con un prezzo di emissione pari a 100, attraverso la piattaforma elettronica MOT di borsa italiana. Gli investitori possono acquistare i titoli tramite le banche dealers, il proprio ufficio postale o il servizio di home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Dal punto di vista fiscale, i titoli di Stato godono di una tassazione agevolata del 12,5%, esenzione dalle imposte di successione e non sono inclusi nel calcolo dell’ISEE fino a un limite massimo di 50.000 euro complessivi.

Le emissioni dei BTP Valore, BTP Più e BTP Italia Sì

Tra il 2026 e il 2026, sono state collocate otto emissioni di BTP Valore, BTP Più e BTP Italia Sì, con una raccolta complessiva superiore a 120 miliardi di euro. Le date delle emissioni includono:

1a emissione BTP Valore 5 giugno-9 giugno 2026

5 giugno-9 giugno 2026 2a emissione BTP Valore 2 ottobre-6

2 ottobre-6 3a emissione BTP Valore 26 febbraio-1° marzo 2026

26 febbraio-1° marzo 2026 4a emissione BTP Valore 6 maggio-10 maggio 2026

6 maggio-10 maggio 2026 5a emissione BTP Più 17 febbraio-21

17 febbraio-21 6a emissione BTP Valore 20 ottobre-24

20 ottobre-24 7a emissione BTP Valore 2 marzo-6 marzo 2026

2 marzo-6 marzo 2026 1a emissione BTP Italia Sì 15-19 giugno 2026

BTP Italia Sì: rendimento e successo tra gli investitori

Il BTP Italia Sì ha registrato un notevole successo, con una raccolta vicina ai 9 miliardi di euro. Questo titolo offre un rendimento annuo base dell’1,6%, a cui si aggiunge una variazione semestrale legata all’indice FOI e un premio finale dello 0,6%. La sua struttura rende questo titolo particolarmente attraente per chi cerca protezione dall’inflazione e un rendimento stabile nel tempo.

Con queste caratteristiche, i BTP Valore, BTP Più e BTP Italia Sì rappresentano un’opportunità interessante per i risparmiatori che cercano investimenti sicuri e convenienti.