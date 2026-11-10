Retail & Finanza 2024 mette in scena imprenditori, investitori e creditori per disegnare il futuro del commercio

Il raduno annuale di Retail & Finanza organizzato da Confimprese rappresenta il punto di aggregazione più rilevante per chi opera nel commercio al dettaglio. Imprenditori, istituti di credito e investitori istituzionali si incontrano per valutare le strategie più efficaci a sostegno della crescita e della competitività del settore. L’evento fornisce una panoramica aggiornata del contesto macroeconomico e approfondisce le leve disponibili per le imprese retail, dal finanziamento dell’innovazione alla sostenibilità ambientale.

Obiettivi chiave e contesto macroeconomico

L’incontro punta a consolidare un dialogo stabile tra economia reale e finanza, creando un ponte tra chi produce e chi investe. In un periodo caratterizzato da volatilità dei mercati, inflazione e transizione digitale, i partecipanti potranno analizzare le opportunità di investimento, i trend emergenti e le prospettive di sviluppo per il retail non food e la ristorazione. La giornata inizia alle 9.00 con la registrazione e un welcome coffee, per poi passare rapidamente alle presentazioni dei protagonisti del settore.

Relatori e tematiche affrontate

Il programma prevede una serie di interventi di alto profilo. Alle 9.40 Luca Manzoni, Responsabile Corporate & Investment Banking di Banco BPM, illustrerà come finanziare innovazione e sostenibilità. A seguito, Guido Maria Brera, presidente di Kairos Partners SGR, parlerà del risparmio italiano e del bisogno di costruire un ponte più solido verso l’economia reale. Emanuela Pettenò di PwC Italia, in qualità di Consumer & Markets Deals Leader, presenterà i trend degli investimenti nel retail non food e nella ristorazione, mentre Alessia Muzio dell’AIFI illustrerà l’evoluzione del private capital in questo ambito.

Esperienze operative e casi di studio

Alle 10.40, un panel di manager condividerà strategie di finanziamento per la crescita nel retail. Fra i protagonisti spiccano Arnaldo Bernardo, Amministratore Delegato di Piazza Italia, Eugenio De Marco, Managing Director di, e Flavio Ponticello, Investment Manager di Quadrivio Group. Il loro confronto offrirà insight pratici su sfide, opportunità e best practice per sostenere l’espansione delle imprese.

Strumenti di sviluppo, capitali alternativi e internazionalizzazione

Dopo la pausa caffè, il focus si sposta sui nuovi meccanismi di finanziamento. Antonella Negri-Clementi, Presidente Global Strategy, e Stefano Vitali, Direttore Generale di ABC Company – Società Benefit, illustreranno il ruolo dei club deal come leva per lo sviluppo. Segue una tavola rotonda su mercati pubblici e family office con la partecipazione di Marco Clerici (Equita), Fiammetta Roccia (H14) e Omar Uger Agiami (Harcos Capital & Blue Lake).

Alle 12.15, Vittorio de Pedys, Presidente di SIMEST, insieme a Enrica Delgrosso di SACE e Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto, discuteranno della crescita internazionale, evidenziando le sinergie tra pubblico e privato. Successivamente, Martina Ricci presenterà Compass, un ecosistema unico di soluzioni flessibili per il retail, telco, fashion e design, e Simone Strocchi di Electa chiuderà la mattinata con una riflessione sul capitale tra bisogni e paure.

Iscrizione, networking e conclusioni

L’evento è aperto a tutti, previa conferma della Direzione di Confimprese. Dopo la chiusura ufficiale alle 13.00, i partecipanti avranno la possibilità di proseguire con un pranzo di networking, favorendo lo scambio di idee e la creazione di partnership strategiche. In sintesi, Retail & Finanza rappresenta un’occasione unica per confrontarsi su temi cruciali, individuare nuove fonti di capitale e tracciare le linee guida per il futuro del commercio al dettaglio.