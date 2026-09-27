Accedi al sito per conoscere ogni dettaglio del corso di laurea magistrale in Finanza, Banca e Mercati, dalle procedure di iscrizione alle attività extra‑didattiche.

Il corso di laurea magistrale in Finanza, Banca e Mercati è offerto dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania. Il portale dedicato raccoglie tutte le informazioni necessarie per chi desidera avvicinarsi a questo percorso, sia per chi è ancora indeciso sia per gli studenti già immatricolati.

Chi non ha ancora effettuato l’iscrizione può orientarsi consultando le sezioni Presentazione del corso e Piani di studio all’interno della voce di menu “Studia con noi”. Qui sono descritti obiettivi formativi, percorsi opzionali, crediti formativi e opportunità di tirocinio. Gli studenti già iscritti, invece, sono invitati a verificare periodicamente la sezione Avvisi per rimanere aggiornati su comunicazioni ufficiali e scadenze.

Procedura per il riconoscimento dei crediti (avviso 23/09/2026)

Il 23 settembre 2026 è stato pubblicato un avviso che dettaglia le istanze di riconoscimento crediti. Per avvalersi di questa possibilità, lo studente deve presentare la domanda entro il 31 ottobre 2026, utilizzando il Portale Studenti e selezionando il percorso “Immatricolazioni e Test”. La richiesta deve contenere tutta la documentazione attestante i crediti già conseguiti in altri corsi o atenei.

È fondamentale seguire passo passo la procedura online: dopo aver effettuato il login, si accede alla sezione dedicata, si caricano i file richiesti e si invia la pratica. Una volta presentata, il dipartimento provvederà a valutare la compatibilità dei crediti con il curriculum del corso magistrale.

Mini corso del professor Qiji Jim Zhu (avviso 21/09/2026)

Il 21 settembre 2026 sono stati diffusi due avvisi riguardanti il mini corso tenuto dal professor Qiji Jim Zhu, della Western Michigan University (USA). L’attività formativa si svolgerà tra il 7 e il 29 ottobre 2026 e tratterà la dualità convessa e le sue applicazioni finanziarie con esempi pratici implementati in linguaggio R.

Gli studenti interessati potranno scaricare il materiale didattico da due percorsi distinti all’interno del sistema Studium 2025/2026:

Economia e Impresa → Economia → Matematica Generale (M-Z) oppure Economia e Impresa → Finanza Aziendale → Calcolo delle probabilità per la finanza. Entrambe le cartelle contengono slide, esercizi e script R pronti per essere utilizzati durante le lezioni.

Dettagli organizzativi e modalità di partecipazione

Le lezioni saranno erogate in modalità blended, con sessioni frontale in presenza presso l’Aula Magna del dipartimento e laboratori pratici online. Per partecipare è necessario confermare l’iscrizione al mini corso entro il 30 settembre 2026, inviando una breve e-mail al professor Antonino Damiano Rossello, responsabile della logistica didattica.

Il professor Rossello ha inoltre predisposto una locandina informativa, allegata all’avviso, che riporta gli orari precisi, i requisiti tecnici (installazione di R e RStudio) e le modalità di valutazione finale, basata su un progetto pratico svolto individualmente.

Utilizzo del sito per una navigazione efficace

Il portale è strutturato con un menù orizzontale situato in alto, che consente di accedere rapidamente a tutte le sezioni: Presentazione del corsoPiani di studioAvvisi e Contatti. È consigliabile salvare la pagina principale tra i preferiti per poter verificare tempestivamente le comunicazioni relative a scadenze, modifiche didattiche o nuove opportunità formative.