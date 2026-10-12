Brembate spende oltre 6,5 milioni di euro per ristrutturare le scuole, mentre Vaprio dedica 155 mila euro a lavori di manutenzione estiva, migliorando sicurezza e funzionalità.

Negli ultimi anni le amministrazioni locali hanno intensificato gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, considerandoli pilastri fondamentali per lo sviluppo educativo della comunità. In Lombardia, due realtà comunali hanno annunciato investimenti distinti ma complementari: Brembate, con una spesa complessiva superiore a 6,5 milioni di euro, e Vaprio, che ha destinato circa 155 mila euro a interventi di manutenzione estiva.

Le cifre, seppur diverse, condividono l’obiettivo comune di garantire ambienti più sicuri, efficienti e funzionali per alunni, insegnanti e famiglie. Il presente articolo analizza i dettagli di ciascun progetto, i lavori effettivamente realizzati e le implicazioni per la qualità dell’offerta formativa nei due comuni.

Rinnovo delle strutture scolastiche a Brembate

Il Comune di Brembate ha approvato un investimento complessivo di oltre 6,5 milioni di euro per la riqualificazione di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio, dal centro abitato di Brembate fino a Grignano. Il programma, avviato nel 2023 e proseguito fino al 2026, prevede interventi mirati a migliorare la qualità architettonica l’efficienza energetica e la fruibilità degli spazi destinati all’infanzia e all’istruzione.

Nuova mensa e polo 0-6 a Grignano

Tra le opere più rilevanti, a Grignano è stata realizzata una mensa moderna per la scuola primaria, dotata di cucina a norma di igiene e sicurezza. Parallelamente, è stato costruito il Polo 0-6 un centro polifunzionale pensato per accogliere bambini dalla nascita ai sei anni, con spazi attrezzati per attività ludiche e didattiche. Il nuovo ingresso della scuola primaria è stato inoltre ampliato, consentendo una maggiore fluidità nei flussi di ingresso e uscita dei bambini. L’intervento a Grignano ha assorbito circa 4,7 milioni di euro del budget complessivo, evidenziando la priorità data alle strutture più frequentate.

Oltre alle opere di Grignano, il piano comprende attività di riqualificazione dei restanti plessi comunali, includendo l’installazione di sistemi di riscaldamento a basso consumo, l’adeguamento degli impianti elettrici e la sostituzione di infissi con soluzioni a elevata efficienza termica. Queste misure hanno l’obiettivo di ridurre i costi di gestione e di creare ambienti più confortevoli per gli alunni durante le stagioni più fredde.

Manutenzioni estive a Vaprio: 155 mila euro

Nel frattempo, il Comune di Vaprio ha sfruttato la chiusura estiva delle scuole per eseguire lavori di manutenzione preventiva sul plesso di scuola elementare, sul secondo edificio medio e sull’asilo nido. La spesa complessiva si è attestata intorno a 155 mila euro, di cui la maggior parte – circa 72 mila euro – è stata investita nella scuola primaria e secondaria, in attesa della costruzione di una nuova sede.

Interventi su tetti, solai e impianti antincendio

Le attività di Vaprio hanno interessato tetti deteriorati, solai soggetti a infiltrazioni, scale di sicurezza e impianti di allarme antincendio. In particolare, i solai hanno subito un trattamento antisfondellamento dopo che a giugno sono state rilevate infiltrazioni che avevano causato distacchi di intonaco e frammenti di soffitto. Sono stati condotti accertamenti tecnici, seguiti da interventi di consolidamento, per ridurre il rischio di ulteriori danni strutturali. Le coperture sono state riparate e rinforzate, garantendo una migliore tenuta alle intemperie.

L’adeguamento antincendio dell’asilo nido è stato realizzato installando nuovi sistemi di rilevazione fumo, uscite di emergenza e dispositivi di spegnimento automatico, in conformità con le normative vigenti. Queste opere, pur avendo un costo contenuto, rappresentano un investimento fondamentale per la sicurezza dei più piccoli e del personale scolastico.

Impatto sulla comunità e prospettive future

Entrambi i progetti testimoniano la volontà delle amministrazioni locali di porre la sicurezza e la qualità educativa al centro delle proprie scelte di bilancio. A Brembate, il massiccio investimento consentirà di offrire ambienti più moderni e sostenibili, potenzialmente aumentandone l’attrattività per le famiglie che valutano la scelta della scuola più adatta. A Vaprio, le opere di manutenzione preventiva riducono il rischio di interruzioni future e allungano la vita utile degli edifici, evitando spese più gravose in futuro.

Nel medio-termine, si prevede che i miglioramenti realizzati favoriranno un aumento della frequenza scolastica, una maggiore soddisfazione di genitori e docenti e, soprattutto, una migliore preparazione degli alunni in ambienti adeguati alle loro esigenze. Gli investimenti, sebbene di entità diversa, convergono verso lo stesso obiettivo: garantire che le strutture educative siano sicure, funzionali e all’avanguardia contribuendo così al benessere della comunità.