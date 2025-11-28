SelfyConto di Banca Mediolanum: Guadagna il 3% di Rendimento e Ricevi un Bonus Amazon!

Per chi è alla ricerca di un modo per far crescere i propri risparmi, SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una soluzione interessante.

Questo conto online si distingue per un rendimento annuale del 3% e un bonus di benvenuto in forma di buono Amazon. Di seguito si analizzano i dettagli di questa offerta e i suoi vantaggi.

Rendimento e condizioni del conto

La proposta di SelfyConto risulta allettante, specialmente considerando la scarsità di conti deposito con rendimenti competitivi. Con un tasso promozionale del 3% lordo, il conto consente di vincolare il capitale per sei mesi, offrendo la possibilità di svincolare anticipatamente senza perdere gli interessi già maturati. Questo rappresenta un vantaggio significativo per chi desidera avere flessibilità.

Canone gratuito e bonus Amazon

Un ulteriore incentivo è l’assenza di canone per il primo anno. Questa offerta si estende anche ai giovani sotto i 30 anni, rendendo il conto ancora più accessibile. Inoltre, per i nuovi clienti, è previsto un buono Amazon fino a 60€: 10€ sono disponibili all’apertura del conto, mentre i restanti 50€ possono essere ottenuti effettuando transazioni per almeno 50€ con la Mediolanum Card. Questa condizione rende l’apertura del conto vantaggiosa sia in termini di rendimento che di premi legati all’uso quotidiano.

Requisiti per aprire SelfyConto

Per sfruttare il rendimento del 3%, è necessario seguire alcune semplici istruzioni. La scadenza per aprire SelfyConto è fissata al 30 novembre. Una volta aperto, è fondamentale accreditare il proprio stipendio sul nuovo IBAN e attivare un deposito vincolato entro il 5 dicembre. L’importo da vincolare può variare da un minimo di 100€ fino a un massimo di 500.000€, offrendo così ampia flessibilità al risparmiatore.

Servizi inclusi nel conto

SelfyConto non si limita a offrire un buon rendimento; include anche una gamma di servizi gratuiti. Per mantenere il conto gratuito anche dopo il primo anno, è sufficiente accreditare regolarmente il proprio stipendio o effettuare un minimo di 500€ di spese mensili con la carta. Questo rende il conto una scelta conveniente per chi desidera gestire le proprie finanze senza costi aggiuntivi.

Prospettive future

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un rendimento competitivo e vantaggi accessori. Con un tasso del 3%, la possibilità di un bonus Amazon e l’assenza di canoni, rappresenta un’opportunità da considerare attentamente. Gli interessati possono visitare il sito di Banca Mediolanum per ulteriori informazioni su come aprire il proprio conto.