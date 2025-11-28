Vino Italiano nel Mercato Internazionale: Opportunità e Sfide da Affrontare

Il settore vinicolo italiano affronta una serie di sfide legate alle tensioni commerciali globali e al cambiamento delle abitudini di consumo.

Nonostante queste difficoltà, l’industria dimostra una notevole resilienza, adattandosi ai nuovi scenari economici e alle preferenze dei consumatori.

Recenti rapporti, come quello dell’Osservatorio Federvini, forniscono un quadro dettagliato delle performance dei vini italiani, degli spiriti e degli aceti. Questo studio, realizzato da Nomisma e TradeLab, analizza i dati dei primi tre trimestri del 2025, evidenziando le tendenze di consumo e l’andamento dell’export.

Il contesto internazionale e l’export di vino

Nel panorama globale, l’export di vino italiano ha subito una flessione, soprattutto a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Tuttavia, i dati mostrano che, sebbene ci sia stata una contrazione del 4,8% per il vino e 5% per gli spiriti, il calo risulta meno significativo rispetto a paesi concorrenti come Cile e Francia, il cui export è diminuito rispettivamente del 6,7% e del 2,4%.

Nuove opportunità nei mercati alternativi

Il rapporto mette in luce anche delle opportunità nei mercati alternativi. In particolare, la Germania ha aumentato l’importazione di vino italiano dell’8,8%, mentre il Brasile ha segnato un incremento dell’8,7%. Anche il settore degli aceti ha mostrato segni di vitalità, con tassi di crescita del 33,9% in Corea del Sud e del 29,9% in Cina.

Il mercato domestico e il cambiamento delle abitudini di consumo

In Italia, i dati della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) rivelano un cambiamento nelle abitudini di consumo. Il segmento dei vini ha mantenuto una stabilità di valore, crescendo di 0,9%, grazie soprattutto alla popolarità delle bollicine e degli spumanti, che hanno visto un incremento del 6% in volume.

La crescita degli spiriti e degli aceti

Il settore degli spiriti ha chiuso i primi nove mesi con risultati positivi, sia in valore (+0,3%) che in volume (+0,7%). Categorie come aperitivi e distillati hanno mostrato una crescita notevole, rispettivamente del 4,3% e del 1%. Anche gli aceti continuano a essere un prodotto di punta, con una crescita del 3% a valore, spinta dall’Aceto Balsamico di Modena IGP e dall’aceto di mele.

Le nuove tendenze nel canale Horeca

Un altro aspetto interessante riguarda il canale Horeca, dove l’analisi di TradeLab ha rivelato una rimodulazione delle abitudini piuttosto che una netta diminuzione delle consumazioni. Sebbene ci sia stata una leggera contrazione delle visite totali del 1,4%, il valore è rimasto positivo (+1,3%) grazie all’inflazione. Gli italiani tendono a concentrarsi su esperienze di consumo più significative e relazionali.

In questo contesto, le consumazioni di vini e cocktail hanno registrato un decremento rispettivamente del 7% e del 5%, rivelando un cambiamento verso una maggiore attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità. Le bollicine, in particolare, dimostrano una resilienza superiore, con un calo contenuto del 3%, evidenziando la continua ricerca di gratificazione da parte dei consumatori italiani.

Prospettive future

Il settore vinicolo italiano si trova a un crocevia importante, con la necessità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione. Le imprese stanno investendo in valori e identità, cercando di superare le sfide tariffarie e le incertezze economiche. La trasformazione della domanda, da un consumo di abitudine a uno di scelta, rappresenta una nuova opportunità per valorizzare l’eccellenza dei prodotti italiani.