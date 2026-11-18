Il senior housing italiano è ancora un mercato piccolo, ma la domanda degli over 65 è destinata a crescere e gli investitori iniziano a osservarlo con attenzione.

Il senior housing italiano è ancora un mercato di dimensioni ridotte, ma davanti a sé ha una domanda che è destinata ad aumentare. Lo mostra il report Silver economy, trend e prospettive, realizzato da Patrigest-Gabetti. Gli over 65 costituiscono oggi il 24,3% della popolazione italiana, contro il 21,6% della media europea. Entro il 2080 l’indice di dipendenza degli anziani, cioè il numero di persone oltre 65 anni ogni 100 in età lavorativa, salirà dal 39,8% nel 2026 al 66,8%, con rischi concreti per la sostenibilità delle pensioni.

Un’offerta ancora insufficiente

In Italia si contano 512 posti letto in Rsa ogni 100mila abitanti, mentre la media Ue è di 699 e in Germania, Svezia e Finlandia si superano i 1.100. Il divario è più evidente nelle soluzioni intermedie tra casa tradizionale e assistenza sanitaria. Luca Dondi dall’Orologio, amministratore delegato di Patrigest, sostiene che la scarsità di strutture qualificate lasci spazio a prodotti nuovi, pensati per benessere, sicurezza e vita sociale degli anziani.

Dodici iniziative attive e una pipeline più ampia

Dondi indica in 12 iniziative attive in tutta Italia, per circa 488 appartamenti, con una media di 41 unità per progetto. La pipeline racconta un salto di scala: 8 nuovi progetti per oltre 1.000 appartamenti, circa 200 unità ciascuno, quasi cinque volte la dimensione delle strutture oggi operative. Secondo Dondi, questo passaggio indica che il settore sta uscendo dalla fase sperimentale per entrare in una fase più industriale.

Milano, Roma e Torino guidano lo sviluppo

Le iniziative si concentrano al Nord e al Centro, mentre il Sud non è ancora presente. Milano, Roma e Torino sono i poli principali. L’Ex Trotto a Milano conta 360 appartamenti ed è sviluppato da Hines, con Cdp e Banca Finint come investitori e Prelios Sgr come gestore tramite il Fondo Affordable Senior Housing. L’investimento stimato è di circa 50 milioni per l’area, a cui si aggiungono circa 15 milioni di capex per la parte dedicata agli anziani, con canone convenzionato e prime consegne previste dal 2027.

A Roma, Spazio Blu riunisce Inps come proprietario degli immobili, Cdp come investitore del piano di riqualificazione, il Policlinico Gemelli per i servizi sanitari e assistenziali e Investire Sgr come gestore del fondo. L’investimento complessivo è stimato in 130 milioni, di cui 30 destinati alla riqualificazione. Il progetto conta circa 300 unità.

Chi cerca una casa diversa dalla Rsa

Oggi il mercato offre due estremi: la casa di proprietà e la Rsa, che è rivolta soprattutto all’assistenza sanitaria. Pierluigi Ferracin, fund manager di Investire Sgr, osserva che nel mezzo resta una zona grigia di over 65 autosufficienti con poca offerta. Il senior housing si rivolge proprio a loro, con appartamenti indipendenti affiancati da spazi comuni e servizi di socialità, sicurezza e assistenza personalizzata. Per Ferracin la gestione pesa quanto l’immobile e richiede competenze specifiche.

La qualità di un progetto dipende da localizzazione, accessibilità, spazi comuni e capacità di creare una comunità. Ferracin ritiene che questo modello permetta agli investitori istituzionali di ottenere flussi di cassa stabili e un impatto sociale sul territorio.

Dall’acquisto all’affitto e la nuda proprietà

Maurizio Fraschini, partner di Bip Law & Tax, ritiene che il senior living possa avviare un cambiamento culturale, con il passaggio dall’acquisto all’affitto. I baby boomer sono più disposti a vendere la casa di famiglia, spesso troppo grande, per trasferirsi in strutture in affitto con servizi e sicurezza, senza la gestione di un grande immobile. Anche la nuda proprietà può avere un ruolo: vendendola o cedendo la piena proprietà, gli over 65 ottengono liquidità da destinare al canone di un appartamento in senior housing. Per l’investitore, questo significa un bacino di conduttori con capacità di spesa e contratti pluriennali.

Un mercato ancora di nicchia

Nel primo semestre 2026 gli investimenti immobiliari in Italia hanno raggiunto 7,3 miliardi di euro, il 37% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il comparto living ha raccolto 650 milioni, +89%, ma il 78% di questo capitale è andato a build-to-rent e student housing. Dal 2021 gli investimenti dedicati al senior housing sono stati 98 milioni, a cui si aggiungono 62 milioni in operazioni mixed-use. Dondi definisce il segmento ancora esplorativo, presidiato dagli stessi operatori che lavorano sullo student housing.

Investitori e Cdp

Dondi spiega che a muoversi sono soprattutto investitori istituzionali e operatori di private equity, insieme a fondi e Sgr, soggetti pubblici e parapubblici, banche, fondazioni bancarie e sviluppatori specializzati, italiani e stranieri. Cdp sta concentrando l’attenzione sul tema con iniziative per anziani autosufficienti. Antonino Turicchi, amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr, spiega che i progetti pilota puntano su assistenza e cura per ridurre il ricorso all’ospedalizzazione, insieme a spazi per socialità, prevenzione e invecchiamento attivo. Cdp è pronta a rafforzare l’impegno anche con fondi dedicati.

Francesca Zirnstein, direttrice generale di Scenari Immobiliari, legge il cambiamento demografico come una trasformazione strutturale per Italia ed Europa nei prossimi decenni, che richiederà di ripensare edifici e modalità d’uso. Secondo Zirnstein, il senior housing sarà una delle risposte del settore immobiliare, con modelli abitativi innovativi e integrati con i servizi.