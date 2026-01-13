Spedizione Gratuita su Librerie.coop per Ordini Superiori a 25€!

Negli ultimi anni, il commercio online ha registrato una crescita significativa, con un numero sempre maggiore di consumatori che scelgono di effettuare acquisti comodamente da casa.

Librerie.coop si inserisce in questo contesto, offrendo vantaggi esclusivi ai propri clienti. Tra questi spicca la possibilità di ricevere la spedizione gratuita per ordini superiori a 25€.

Vantaggi per i soci Coop

I soci Coop o coloro che possiedono una tessera fedeltà di Librerie.coop possono usufruire di un ulteriore privilegio: la spedizione gratuita per acquisti superiori a 19€. Questo offre l’opportunità di arricchire la propria libreria personale senza dover affrontare spese di spedizione, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più agevole.

Modalità di funzionamento

Per usufruire della spedizione gratuita, è sufficiente aggiungere i prodotti desiderati al carrello e raggiungere l’importo minimo richiesto. Una volta completato il processo d’acquisto, sarà possibile selezionare l’opzione di spedizione gratuita. In pochi giorni, i libri arriveranno direttamente a casa, pronti per essere letti.

Eventi e presentazioni a Bologna

Oltre ai vantaggi per gli acquisti online, Librerie.coop rappresenta un importante punto di riferimento culturale. A Bologna, presso la Librerie.coop Ambasciatori in via Orefici, si svolgono eventi che coinvolgono autori e esperti del settore. Uno degli eventi recenti ha visto la partecipazione di Elham Makdoum, autore del libro Geopolitica delle criptovalute, incentrato sulle trasformazioni globali apportate da Bitcoin e altre criptovalute.

Un incontro speciale

Durante l’evento, Makdoum ha dialogato con Antonio Evangelista, ex dirigente dell’Interpol e comandante della missione di polizia italiana in Kosovo. La moderazione è stata affidata a Stefano Totaro di Geopolis. Questo incontro ha offerto ai partecipanti un’opportunità unica di comprendere come le criptovalute stiano influenzando le dynamiche geopolitiche attuali.

Perché scegliere Librerie.coop

Acquistare su Librerie.coop non significa solo ricevere i propri libri preferiti direttamente a casa. Significa anche sostenere una rete di librerie indipendenti e promuovere la cultura. Con una vasta selezione di titoli disponibili online e in negozio, Librerie.coop rappresenta una scelta consapevole per chi ama leggere e desidera contribuire a un mercato più equo e sostenibile.

