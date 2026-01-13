Strategie per affrontare il passaggio alla ricerca AI

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. L’introduzione di modelli di ricerca basati su AI, come ChatGPT e Google AI Mode, ha portato a un aumento esponenziale delle zero-click search. Secondo le statistiche, il tasso di zero-click per Google AI Mode è salito al 95%, mentre per ChatGPT varia tra il 78% e il 99%. Questo ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione media del 32% per le prime posizioni dei risultati di ricerca. Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato un calo del traffico rispettivamente del -50% e -44%.

Analisi tecnica

Per comprendere queste dinamiche, è fondamentale analizzare come funzionano i motori di risposta rispetto ai tradizionali motori di ricerca. Mentre i motori di ricerca indirizzano gli utenti verso i contenuti, i motori di risposta forniscono risposte dirette. L’uso di foundation models e RAG (Retrieval-Augmented Generation) rappresenta due approcci distinti nell’elaborazione delle informazioni. I modelli di fondazione si basano su una preparazione preesistente di dati, mentre RAG combina retrieval e generazione per rispondere a query specifiche. La terminologia come grounding e citation patterns diventa cruciale per comprendere come vengono selezionate le fonti e in che modo vengono citate.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Mode

Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per garantire AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi regolarmente

Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia di distribuzione

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation rate , traffico referral , sentiment analysis

, , , Tool da usare: Profound, Ahrefs Brand Radar, Semrush AI toolkit

Implementazione di untesting manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare il robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Richiedere recensioni fresche su G2/Capterra

Aggiornare Wikipedia/Wikidata e pubblicare su Medium, LinkedIn, Substack

Prospettive e urgenza

Il tempo per adattarsi a questi cambiamenti è limitato. Sebbene la situazione sia ancora in fase di evoluzione, le aziende che non si adatteranno rischiano di perdere visibilità e opportunità. I first movers che adotteranno strategie efficaci potranno beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. L’evoluzione futura della ricerca, come il Pay per Crawl di Cloudflare, richiederà ulteriori adattamenti e innovazioni.