Strategie per affrontare il passaggio alla ricerca AI

Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. L’introduzione di modelli di ricerca basati su AI, come ChatGPT e Google AI Mode, ha portato a un aumento esponenziale delle zero-click search. Secondo le statistiche, il tasso di zero-click per Google AI Mode è salito al 95%, mentre per ChatGPT varia tra il 78% e il 99%. Questo ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione media del 32% per le prime posizioni dei risultati di ricerca. Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato un calo del traffico rispettivamente del -50% e -44%.
Analisi tecnica
Per comprendere queste dinamiche, è fondamentale analizzare come funzionano i motori di risposta rispetto ai tradizionali motori di ricerca. Mentre i motori di ricerca indirizzano gli utenti verso i contenuti, i motori di risposta forniscono risposte dirette. L’uso di foundation models e RAG (Retrieval-Augmented Generation) rappresenta due approcci distinti nell’elaborazione delle informazioni. I modelli di fondazione si basano su una preparazione preesistente di dati, mentre RAG combina retrieval e generazione per rispondere a query specifiche. La terminologia come grounding e citation patterns diventa cruciale per comprendere come vengono selezionate le fonti e in che modo vengono citate.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore
- Identificare25-50 prompt chiave
- Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Mode
- Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)
- Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti per garantireAI-friendliness
- Pubblicare contenuti freschi regolarmente
- Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia di distribuzione
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation rate,traffico referral,sentiment analysis
- Tool da usare: Profound, Ahrefs Brand Radar, Semrush AI toolkit
- Implementazione di untesting manuale sistematico
Fase 4 – Refinement
- Iterazione mensile sui prompt chiave
- Identificazione di nuovi competitor emergenti
- Aggiornamento dei contenuti non performanti
- Espansione su temi con maggiore traction
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante
- Utilizzare H1/H2 in forma di domanda
- Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo
- Verificare l’accessibilità senza JavaScript
- Controllare ilrobots.txt: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot
- Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
- Richiedere recensioni fresche su G2/Capterra
- Aggiornare Wikipedia/Wikidata e pubblicare su Medium, LinkedIn, Substack
Prospettive e urgenza
Il tempo per adattarsi a questi cambiamenti è limitato. Sebbene la situazione sia ancora in fase di evoluzione, le aziende che non si adatteranno rischiano di perdere visibilità e opportunità. I first movers che adotteranno strategie efficaci potranno beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. L’evoluzione futura della ricerca, come il Pay per Crawl di Cloudflare, richiederà ulteriori adattamenti e innovazioni.