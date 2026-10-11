Il SSN amplia i LEA con 800 nuove cure: screening neonatali, test genetici e terapie per malattie rare ora garantite a tutti.

Il Servizio Sanitario Nazionale ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale i decreti che, a partire dal 1° ottobre 2026 inseriscono circa 800 nuove prestazioni, servizi e terapie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). L’intervento, firmato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci rappresenta l’aggiornamento più ampio degli ultimi dieci anni, il precedente essendo rimasto fermo al 2017.

Con questa riforma, il SSN intende colmare il divario tra la rapida evoluzione delle tecnologie mediche e la staticità del catalogo pubblico, garantendo a milioni di cittadini – dai pazienti cronici a quelli affetti da patologie rare – l’accesso a cure finora disponibili solo in regime privato o attraverso iniziative regionali disomogenee.

Cosa sono i LEA e perché l’aggiornamento è atteso da quasi un decennio

I Livelli Essenziali di Assistenza definiscono l’elenco di prestazioni che il SSN è obbligato a garantire su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla regione di residenza. Negli ultimi dieci anni sono emerse tesi diagnostiche, terapie geniche e protocolli oncologici avanzati che non erano più inclusi nei LEA, creando una sanità a due velocità. Il blocco del 2017 ha lasciato fuori dal sistema pubblico innovazioni ora standard di cura, alimentando disparità economiche e territoriali.

Le principali novità: dalle malattie rare alla genetica oncologica

Tra le circa 800 nuove voci, le più rilevanti sono:

SMA (Atrofia Muscolare Spinale) lo screening neonatale e i percorsi diagnostici entrano nei LEA, garantendo una diagnosi precoce per una patologia rarefatta ma grave.

lo screening neonatale e i percorsi diagnostici entrano nei LEA, garantendo una diagnosi precoce per una patologia rarefatta ma grave. NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) il test prenatale non invasivo per anomalie cromosomiche fetali, finora disponibile solo a pagamento, è ora coperto dal SSN su prescrizione specialistica.

il test prenatale non invasivo per anomalie cromosomiche fetali, finora disponibile solo a pagamento, è ora coperto dal SSN su prescrizione specialistica. Test BRCA il test genetico per le mutazioni BRCA1 e BRCA2, fondamentale per valutare il rischio di tumori al seno e alle ovaie, diventa una prestazione assicurata per le persone con storia familiare oncologica.

il test genetico per le mutazioni BRCA1 e BRCA2, fondamentale per valutare il rischio di tumori al seno e alle ovaie, diventa una prestazione assicurata per le persone con storia familiare oncologica. Fibromialgia la condizione cronica, per la quale era difficile trovare riconoscimento, viene inserita tra le patologie che possono dare diritto a esenzioni dal ticket se soddisfano criteri di gravità.

la condizione cronica, per la quale era difficile trovare riconoscimento, viene inserita tra le patologie che possono dare diritto a esenzioni dal ticket se soddisfano criteri di gravità. Un ampliamento degli esami di screening neonatale includendo immunodeficienze severe, mucopolisaccaridosi di tipo I, adrenoleucodistrofia legata all’X, e le malattie di Pompe, Fabry e Gaucher.

Queste aggiunte mostrano la volontà di integrare diagnostica molecolare, terapia genica e sorveglianza oncologica all’interno del perimetro di diritto garantito dal pubblico.

Ticket, esenzioni e le implicazioni pratiche per il cittadino

Il fatto che una prestazione entri nei LEA non implica automaticamente la gratuità totale. Il ticket dipende dal reddito familiare (ISEE), dalla presenza di esenzioni per patologia cronica o per condizioni economiche. Chi è già esente per patologia o per reddito potrà accedere alle nuove cure senza costi aggiuntivi; chi non è esente dovrà versare un ticket, ma con tariffe regionali calibrate rispetto al mercato privato, spesso più contenute.

In pratica, la procedura non varia rispetto alle prestazioni già esistenti: il medico di base o lo specialista prescrive la prestazione con la ricetta del SSN e, se presente, si applica l’eventuale esenzione. È fondamentale verificare con il proprio medico se la condizione rientra tra quelle ora coperte e controllare lo stato delle eventuali esenzioni.

Ruolo delle Regioni e tempistiche di attuazione sul territorio

Le Regioni sono chiamate a tradurre i decreti in servizi concreti, aggiornando i cataloghi, i sistemi di prenotazione (CUP) e assicurando la presenza di laboratori e centri specializzati. Alcune prestazioni, soprattutto quelle che richiedono attrezzature avanzate, potrebbero richiedere qualche mese prima di essere pienamente operative in tutte le ASL. Per questo motivo, è consigliabile monitorare le comunicazioni locali e il portale del proprio distretto sanitario per conoscere date esatte di disponibilità.

L’aggiornamento dei LEA rappresenta un passo decisivo verso un SSN più coerente con le capacità scientifiche del 2026.