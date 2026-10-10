I rendimenti dei titoli sovrani europei hanno registrato una discesa, riducendo gli spread e alimentando un dibattito tecnico sulle cause di questo rimbalzo.

Il mercato obbligazionario europeo ha vissuto una sessione di recupero dopo le tensioni che hanno caratterizzato la settimana precedente. Gli investitori hanno osservato una flessione dei rendimenti su quasi tutti i titoli di Stato, con particolare impatto sui paesi periferici e sulla Francia.

Il Bund decennale ha chiuso a 3,44%, in calo di 5 punti base, mentre l’OAT francese ha perso 11 punti base, attestandosi al 4,75%. Il BTP italiano ha subito lo stesso ribasso, pari a 11 punti base, per un totale del 4,51%. Anche i titoli greci, portoghesi e spagnoli hanno registrato una diminuzione rispettivamente di 11, 8 e 7 punti base, toccando il 4,36%, il 3,92% e il 4,05%.

Dati di mercato e compressione degli spread

Il movimento di fondo ha determinato una netta riduzione degli spread fra i titoli sovrani. Lo spread OAT-Bund si è attestato intorno ai 131 punti base, rispetto ai 137 della chiusura di lunedì e ai circa 150 toccati la scorsa settimana. Analogamente, lo spread BTP-Bund è sceso a circa 107 punti base, dal valore di 113 registrato nella seduta precedente.

Altri titoli hanno confermato la tendenza ribassista: il Gilt britannico ha ceduto 6 punti base, arrivando al 5,36%; il Bund olandese è sceso di 5 punti base al 3,55%; infine lo Swiss Confederation bond ha chiuso a 0,48% dopo un calo di 3 punti base.

Interpretazione tecnica secondo Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha definito la discesa degli spread una correzione prevalentemente tecnica. Dopo un’espansione violenta, il mercato avrebbe spinto il premio per il rischio francese oltre i limiti giustificati dai fondamentali a breve termine e da un iter di bilancio ancora incerto. Non si è registrato alcun grande acquirente o notizia politica risolutiva; al contrario, hanno prevalso operazioni di profit taking e ricoperture di posizioni corte, accompagnate da acquisti di relative value.

Profit taking e coperture di posizioni corte

Gli investitori hanno chiuso parte delle posizioni speculative, riducendo la pressione al rialzo sui rendimenti. Questo ritorno di liquidità ha favorito una ricalibrazione delle valutazioni, rendendo gli OAT più attraenti rispetto al Bund.

Contesto francese e ripercussioni sulle aspettative della BCE

Dal punto di vista fondamentale, la situazione della Francia rimane complessa: deficit elevato, debito ingente, abbondante offerta di OAT e incertezza politica persistono. Tuttavia, esiste ancora un percorso parlamentare per l’approvazione del bilancio 2027, che fornisce un margine di manovra.

Il ministro delle Finanze Roland Lescure ha attribuito il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione del deficit alle ripercussioni economiche del conflitto in Iran e al contesto di vendite sui mercati obbligazionari globali. Gli osservatori attendono ora le proposte di Marine Le Pen su un eventuale controbilancio.

Secondo le analisi di ING, la turbolenza sul debito francese sta spingendo al ribasso le aspettative di tasso per la riunione della BCE di marzo: il prezzo di mercato è sceso da 80 punti base (24 settembre) a 45 punti base attuali, indicando una diminuzione delle pressioni inflazionistiche percepite dagli investitori.