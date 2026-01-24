Strategie Efficaci per Scrivere la Tua Relazione di Laurea

La relazione di laurea rappresenta un passo fondamentale nel percorso di studi universitari.

Questo documento, che richiede un’attenta preparazione, deve riflettere le competenze acquisite durante il corso di studi triennale e deve essere redatto sotto la supervisione di un relatore.

Struttura della relazione di laurea

La relazione, solitamente composta da un numero variabile di pagine, di norma tra le 25 e le 30, può essere scritta anche in lingue diverse dall’italiano. Non è necessario procedere con la rilegatura del lavoro, il che permette una maggiore flessibilità nella sua presentazione.

Scelta del relatore

È essenziale che il relatore sia un docente ufficiale del corso, che può essere un professore a contratto o un ricercatore della Scuola di Management ed Economia. Questa figura accademica guiderà lo studente nella scelta del tema e nella stesura della tesi, assicurandosi che il lavoro rispetti gli standard richiesti.

È importante notare che non possono fungere da relatori coloro che sono coinvolti in attività integrative, come esercitatori e tutor. Inoltre, per i corsi di laurea triennale, non è prevista la figura del correlatore.

Scelta dell’argomento e dei contenuti

La tematica della tesi deve essere selezionata tra le discipline in cui lo studente ha già conseguito i crediti formativi necessari, attraverso il superamento degli esami previsti nel piano di studi. In questo contesto, è possibile prendere in considerazione anche l’esperienza di tirocinio, purché quest’ultima sia collegata a una delle discipline affrontate durante il percorso di studi.

Valutazione della tesi

A partire dall’anno accademico 2026/26, la sessione di laurea autunnale non sarà più disponibile. La valutazione della relazione di laurea avverrà senza discussione, mediante un punteggio che varia da 0 a 4, in base al giudizio del relatore e della commissione di laurea.

Il voto finale sarà influenzato anche dalla media dei voti ottenuti durante il percorso accademico, con incrementi specifici a seconda della fascia di voto. Gli studenti che si laureano in corso, ad esempio, possono ottenere punteggi aggiuntivi in base alla sessione di laurea scelta.

Conferimento del titolo e cerimonia di laurea

Il titolo di laurea viene conferito da una commissione composta da sei docenti della Scuola, senza la necessità della presenza dei candidati durante la valutazione. Una volta completata la cerimonia, i neolaureati ricevono un’email dalla Segreteria Didattica con il voto ufficiale.

Dal giorno successivo alla cerimonia, i laureati possono scaricare il certificato di laurea dalla loro pagina personale su MyUniTO, documento necessario per eventuali pratiche legali. Per gli studenti delle sedi distaccate, la cerimonia si svolgerà presso le rispettive sedi.

Per rimanere aggiornati sulle date e le modalità delle cerimonie di laurea, è consigliabile consultare il calendario didattico presente sul sito ufficiale della Scuola di Management ed Economia.