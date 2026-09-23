Il mercato riflette una nuova normalità: rendimenti più alti, maggiore offerta di debito e rotazioni azionarie legate all'IA e ai tassi.

Negli ultimi mesi i mercati obbligazionari e azionari hanno mostrato segnali di riaggiustamento: la componente a lunga scadenza dei Treasury ha registrato un’accelerazione dei rendimenti, mentre il Tesoro statunitense ha rafforzato le operazioni di buyback sulle emissioni più lunghe. Contemporaneamente, il volume di debito emesso sia dal settore pubblico sia da quello privato è aumentato sensibilmente, creando un contesto in cui la domanda degli investitori deve assorbire quantità superiori di nuove obbligazioni.

Questa dinamica si inserisce in un quadro macroeconomico caratterizzato da una crescita ancora solida e da pressioni inflazionistiche persistenti: elementi che mantengono i tassi ufficiali su livelli relativamente elevati nel breve termine e influenzano le decisioni di allocazione degli investitori.

Pressione sui titoli a lunga scadenza e risposta del Tesoro Usa

Nel terzo trimestre si è osservato un significativo incremento dei rendimenti sulle scadenze lunghe: il rendimento del Treasury decennale ha oscillato intorno a livelli non visti da anni e quello a 30 anni è salito oltre il 5%. Di fronte a questa tensione, il Tesoro ha deciso di aumentare i buyback sulle obbligazioni a lunga scadenza, portando l’entità delle singole operazioni a almeno quattro miliardi di dollari. L’obiettivo pratico è ridurre l’offerta netta sul mercato secondario e attenuare la salita dei rendimenti su quelle scadenze.

Effetti attesi sulla curva dei rendimenti

La combinazione tra buyback più intensi e una preferenza per emissioni a scadenza più breve nelle nuove quotazioni dovrebbe favorire un appiattimento della curva statunitense nel breve-medio termine: rendimenti a breve relativamente più alti, mentre la pressione sui titoli a lunga scadenza tende ad alleviarsi. Per gli investitori in reddito fisso, ciò suggerisce un posizionamento favorevole sulle scadenze intermedie: in particolare, le obbligazioni con durate intorno a cinque-sette anni offrono oggi un interessante mix di carry e roll-down.

Offerta crescente di debito pubblico e corporate: nuova normalità

La quantità di debito emesso è aumentata in termini sia federali sia aziendali. La spesa per interessi sul debito federale ha raggiunto livelli pari a quelli della spesa per la difesa e il deficit è previsto in crescita, con un conseguente fabbisogno di finanziamento molto elevato. Sul fronte corporate, le grandi società tecnologiche hanno emesso volumi di debito straordinari per finanziare investimenti in intelligenza artificiale, ampliando la competizione con i Treasury per il capitale degli investitori istituzionali.

Questo fenomeno di crowding-out sul mercato del reddito fisso ha contribuito alla ripresa dei rendimenti a lunga scadenza: la maggiore offerta, unita a una domanda della banca centrale meno espansiva rispetto al passato e a un’inflazione ancora superiore ai target, rende necessario un aggiustamento dei prezzi per riequilibrare il mercato.

Implicazioni per la strategia di portafoglio

Con rendimenti nominali e reali più alti, per molti investitori si apre una finestra di opportunità per ricercare reddito che era scarso nell’ultimo decennio. Tuttavia, la volatilità sui tassi potrebbe persistere e richiede attenzione alla duration e alla qualità del credito: gli spread creditizi restano relativamente stretti, motivo per cui conviene privilegiare la qualità piuttosto che adottare un sottopeso strutturale sui corporate investment-grade.

Rotazioni azionarie e materie prime: cosa è cambiato

Sul fronte azionario, i forti risultati societari e gli annunci di maggiori investimenti in IA hanno sostenuto inizialmente i corsi, con oltre l’80% delle società dell’S&P 500 che hanno superato le aspettative sugli utili in un periodo recente. Ciò ha favorito i titoli tecnologici e ciclici, ma l’aumento dei rendimenti ha innescato una rotazione verso settori meno sensibili alla lunga duration, come il sanitario, le materie prime e alcune banche selezionate.

Le materie prime hanno beneficiato degli eventi geopolitici e delle tensioni sui mercati energetici, portando a un significativo rally. Dopo quei guadagni, molti gestori hanno però avviato prese di profitto, riducendo l’allocazione tattica dalle posizioni sovrappesate a un livello neutrale, pur mantenendo le commodities come elemento di diversificazione nei portafogli multi-asset.