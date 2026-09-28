Temasek entra nel capitale di FSI con una quota strategica del 9% e promette un investimento di due miliardi per accelerare la crescita delle PMI italiane.

Il fondosovrano di Singapore Temasek ha finalizzato l’acquisto di una partecipazione minoritaria del 9% nella società di gestione italiana FSI SGR. La mossa non si limita a una semplice quota di capitale: Temasek ha dichiarato l’intenzione di destinare ulteriori risorse finanziarie ai prossimi fondi lanciati da FSI, consolidando così una presenza sempre più decisa nel panorama mid-market italiano.

Temasek entra nel capitale di FSI con una quota del 9%

Con un portafoglio globale valutato a 518 miliardi di dollari, Temasek ha scelto di investire in FSI gestore di circa 5 miliardi di euro, acquistando una quota del 9% che ne fa azionista di riferimento. L’accordo prevede anche il ruolo di anchor investor per i nuovi veicoli, tra cui il fondo “Scale-up Capital Solutions” lanciato nel 2026, dedicato alle PMI italiane ad alto potenziale di crescita.

Impegni di capitale per i prossimi fondi

Temasek ha confermato un impegno complessivo di circa 2 miliardi di euro da destinare ai fondi gestiti da FSI, con l’obiettivo di finanziare fino a 10.000 realtà aziendali italiane. Il capitale sarà impiegato in operazioni di crescita organica, trasformazione digitale e acquisizioni strategiche, privilegiando settori come le life sciences l’agri-food, la robotica, la difesa e la cybersecurity.

Un rapporto consolidato da oltre dieci anni

La collaborazione tra i due attori non è nuova: dal 2018 Temasek partecipa ai fondi di FSI, tra cui FSI I (chiuso nel 2019 con otto exit su 11 investimenti) e FSI II (concluso nel 2024 come il più grande fondo europeo dedicato a un singolo Paese). L’investimento si inserisce in una strategia più ampia di Temasek in Italia, che già detiene partecipazioni in Ermenegildo ZegnaGolden Goose e Moncler e ha sostenuto indirettamente altre realtà come Tod’s e Kiko.

Il nuovo fondo Scale-up Capital Solutions

Lanciato nel 2026, il fondo Scale-up Capital Solutions punta a investire fino a un miliardo di euro in PMI con ricavi annui compresi tra 70 e 200 milioni e un margine operativo lordo di 10-30 milioni. L’obiettivo è favorire l’internazionalizzazione delle imprese, offrendo loro l’accesso al network globale di Temasek e alla competenza settoriale di FSI. Tra le prime società selezionate vi sono KedrionBancomatMissoni e Numia.

Il presidente di Temasek Global Investments, Nagi Hamiyeh ha sottolineato come l’Italia rappresenti un pilastro della strategia europea del fondo, grazie alla sua eccellenza manifatturiera e alla presenza di aziende familiari di lunga tradizione. Maurizio Tamagnini, amministratore delegato di FSI, ha evidenziato la fiducia reciproca costruita in 15 anni di collaborazione, definendo la partnership una “cultura di investimento condivisa” focalizzata sul lungo periodo e priva di dipendenza dal debito.