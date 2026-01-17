Tensioni in MPS: Confronto tra Lovaglio e Rocca sulle Strategie Future

La situazione in Monte dei Paschi di Siena attraversa una fase di tensione, con il CEO Luigi Lovaglio e il presidente Nicola Maione in aperto conflitto.

Nonostante il successo di Lovaglio, che ha saputo risollevare una banca in difficoltà, le sue origini lucane sembrano costituire un ostacolo alla sua leadership.

Questa storia comincia con un manager che, nel giro di poco tempo, ha trasformato una banca sull’orlo del fallimento in un ente che ha chiuso i bilanci in attivo. Lovaglio, a capo di una ricapitalizzazione da 2,5 miliardi di euro, ha anche portato a termine l’acquisizione di Mediobanca, un’operazione che ha suscitato non poche polemiche.

Il contesto difficile di Mps

Monte dei Paschi, noto affettuosamente come Babbo Monte dai senesi, continua a essere un punto di riferimento per molte famiglie. Tuttavia, gli esuberi concordati non sono stati semplici licenziamenti, ma piuttosto uscite agevolate che hanno cercato di minimizzare l’impatto sociale. In un contesto simile, ci si aspetterebbe che un leader come Lovaglio fosse celebrato, ma la realtà è ben diversa.

Le origini e le sfide di Lovaglio

Il fatto che Lovaglio provenga dalla Basilicata sembra aver sollevato delle riserve. In passato, il consiglio di amministrazione aveva accolto senza problemi un presidente calabrese, Giuseppe Mussari, noto per aver portato avanti l’acquisizione di Antonveneta. Oggi, però, la sua provenienza sembra essere diventata un motivo di critica, evidenziando le complessità e le contraddizioni che caratterizzano la governance dell’istituto.

I rapporti interni e le tensioni con Maione

Un altro aspetto che merita attenzione è la relazione tra Lovaglio e il presidente Maione. Fonti interne suggeriscono che i rapporti tra i due non siano dei migliori. In particolare, sembra che il comitato nomine abbia messo un veto sul nome di Lovaglio per future nomine, mentre il presidente non sembra essere sotto lo stesso scrutinio. Questo scenario potrebbe portare a una frattura profonda all’interno della banca, con conseguenze potenzialmente gravi.

Le incomprensioni su Mediobanca

Un punto di contesa significativo riguarda Mediobanca. Lovaglio desidera avere voce in capitolo riguardo a quest’acquisizione, ma da Roma giungono segnali che indicano una visione opposta. Le due questioni sembrano scollegate secondo alcuni membri del consiglio, ma le tensioni crescenti potrebbero minacciare la stabilità interna dell’istituto.

Le prospettive future e le decisioni del governo

Un ulteriore elemento da considerare è il ruolo del governo, che attualmente detiene una quota di minoranza in Mps. Fino ad ora, l’esecutivo ha sostenuto Lovaglio, e Giancarlo Giorgetti era a conoscenza delle intenzioni di acquisire Mediobanca già dalla fine. Tuttavia, la possibilità di un cambio alla guida della banca non può essere esclusa, e si parla già di potenziali sostituti come Marco Morelli, che conosce molto bene l’istituto.

Le tensioni tra Lovaglio e Rocca si inseriscono in un panorama complesso e delicato, dove le scelte di governance e le dinamiche interne potrebbero influenzare non solo il futuro di Mps, ma anche la stabilità economica di una regione intera. Il cammino da percorrere è irto di ostacoli, e solo il tempo potrà rivelare gli sviluppi futuri di questa intricata vicenda.