La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in positivo, con il Nikkei che guadagna lo 0,39%. Il mercato è sostenuto dal rimbalzo dei titoli tecnologici, mentre Wall Street resta chiusa per il Ringraziamento. Lo yen si mantiene stabile sui cambi principali.

La sessione mattutina alla Borsa di Tokyo ha registrato un avvio prudente ma positivo, con il principale indice azionario che ha messo a segno un progresso dello 0,39%. Il contesto operativo è stato segnato dall’assenza di riferimenti diretti dagli Stati Uniti, dove Wall Street osservava la festività del Ringraziamento, lasciando ai mercati asiatici una finestra di negoziazione priva delle tradizionali indicazioni macroeconomiche occidentali.

Il ruolo del comparto tecnologico nel recupero del Nikkei

L’indice Nikkei 225, che monitora le performance delle più grandi società giapponesi quotate, ha chiuso i primi scambi a quota 57.725,2 punti, guadagnando 226 punti rispetto alla chiusura precedente. A differenza delle sedute precedenti, caratterizzate da una certa volatilità, il movimento odierno riflette un ritorno strutturale degli investitori verso specifici segmenti del mercato.

Semiconduttori e Intelligenza Artificiale come motori di crescita

Il traino principale è arrivato dai titoli legati all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori. Dopo una fase di ribasso che aveva penalizzato questi settori, gli operatori hanno ripreso ad accumulare posizioni, scommettendo sulla domanda futura di componenti hardware e soluzioni software. Questo settore rappresenta oggi uno dei pilastri dell’innovazione digitale globale, influenzando direttamente la competitività delle infrastrutture tecnologiche.

Stabilità valutaria e impatto sulle esportazioni

Sul fronte monetario, lo yen ha mantenuto una posizione di equilibrio, passando di mano a 159,30 contro il dollaro e a 174,70 contro l’euro. Per gli analisti di mercato, questa stabilità non è un dettaglio trascurabile: il tasso di cambio agisce come una leva fondamentale per le aziende esportatrici giapponesi, influenzando i ricavi convertiti nella valuta nazionale e la loro capacità di competere sui prezzi nei mercati internazionali.

La combinazione tra un listino che recupera terreno grazie al tech e una valuta che non introduce ulteriori incertezze suggerisce che gli investitori stanno cercando di riposizionare i portafogli in vista della riapertura dei mercati americani. La prossima seduta offrirà indizi più chiari se questo slancio sarà confermato o se resterà un fenomeno isolato legato alla chiusura temporanea di Wall Street.