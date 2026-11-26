Il Pil USA del terzo trimestre viene rivisto al rialzo e gli investimenti legati all'intelligenza artificiale fanno da traino, mentre per il quarto trimestre si prevede un rallentamento.

La seconda stima del Pil statunitense per il terzo trimestre del 2026 è stata rivista al rialzo di 0.9 punti percentuali rispetto alla stima preliminare. Il dato, commentato da Goldman Sachs in una nota pubblicata il 25 novembre 2026, indica che la crescita dell’economia americana è stata più forte di quanto si pensasse nelle prime rilevazioni.

Il Pil reale, nella lettura di Goldman Sachs, è salito al 4.3% su base annualizzata. Il dato è stato accompagnato dalla revisione verso l’alto anche del Pil core, che esclude alcune componenti volatili, e della domanda finale di acquirenti privati interni. Il team di ricerca, guidato da Jan Hatzius, legge questi numeri come un segnale di slancio sostenuto della domanda.

Gli investimenti delle imprese trainano la revisione

La parte più forte della revisione riguarda gli investimenti delle aziende. Secondo la nota di Goldman Sachs, gli investimenti fissi non residenziali sono stati rivisti al rialzo in modo marcato, con i prodotti di proprietà intellettuale a fornire il contributo maggiore. Gli analisti indicano l’infrastruttura legata all’intelligenza artificiale come la principale spinta alla spesa in capitale delle imprese, sia in apparecchiature informatiche sia in macchinari industriali.

Gli ordini di beni capitali core, cioè i beni strumentali non militari esclusi gli aerei, sono cresciuti dell’1.2% mensile a ottobre, ben oltre il consenso di mercato fissato allo 0.7%. Per gli analisti è un indicatore con un peso previsionale maggiore rispetto agli ordini complessivi di beni durevoli, che sono aumentati solo dello 0.2%, frenati dai mezzi di trasporto.

Consumi e redditi: resistenza, poi un rallentamento atteso

Anche i consumi delle famiglie hanno sorpreso in positivo nel terzo trimestre, con una revisione al rialzo della domanda di beni che ha compensato un lieve ridimensionamento della spesa per servizi sanitari. Goldman Sachs attribuisce la tenuta a due fattori: gli effetti dei rimborsi fiscali e l’effetto ricchezza legato ai rialzi della Borsa americana. Questi fattori, sostiene la banca, hanno più che compensato il peso dei prezzi elevati dell’energia.

Ad ottobre il reddito personale è cresciuto dello 0.7% mensile, più delle attese, trainato soprattutto dai dividendi. La spesa personale per consumi è invece salita dello 0.3%, leggermente sotto il consenso. Nel quarto trimestre gli analisti prevedono che la crescita dei consumi rallenti, perché l’effetto dei rimborsi fiscali si esaurisce e i prezzi dell’energia continuano a pesare.

Inflazione in linea con le attese

L’indice dei prezzi PCE core di ottobre è salito dello 0.29% su base mensile, in linea con le previsioni di Goldman Sachs. Il trimmed mean della Dallas Fed, che elimina gli shock una tantum legati a dazi, energia e distorsioni statistiche collegate all’intelligenza artificiale, indica un andamento sottostante più moderato, secondo i calcoli della banca.

Mercato del lavoro ancora solido

Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono scese nella settimana terminata il 21 novembre, sotto le attese del mercato. Le richieste continue sono calate in modo netto nella settimana terminata il 14 novembre, riassorbendo l’aumento provocato dall’avvio di un nuovo sistema di sussidi nel Michigan.

Le stime a breve termine indicano comunque un rallentamento: 2.9% contro 4.3% per il Pil e 2.9% contro 5.8% per il Pil core. Chi segue i dati dovrà verificare nelle prossime rilevazioni se la domanda privata interna confermerà la tenuta del terzo trimestre, con l’avvertenza che le valutazioni citate sono quelle degli analisti di una banca d’affari e non costituiscono un consiglio di investimento.