Turismo in Italia: dati 2026 e prospettive future

Il turismo italiano continua a crescere, con investimenti record nel settore alberghiero. Scopri i dati e le prospettive per il futuro.

Il settore turistico italiano sta vivendo un momento di grande fermento. Con oltre 138 milioni di arrivi nel 2026, il turismo è diventato un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, contribuendo per il 10,5% al PIL. Questo trend positivo ha attirato l’attenzione degli investitori, che nella prima metà del 2026 hanno stanziato ben 1,25 miliardi di euro nel comparto alberghiero.

Investimenti record nel settore alberghiero

Il 2026 si sta rivelando un anno di grande dinamismo per il settore alberghiero italiano. Secondo le stime di Scenari Immobiliari, nella prima metà dell’anno sono stati investiti 1,25 miliardi di euro un segnale chiaro della fiducia degli investitori nel comparto. Questo dato suggerisce la possibilità di superare i volumi del 2026, che si erano attestati a 2,35 miliardi di euro, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente.

Le operazioni di investimento hanno riguardato principalmente alberghi a quattro e cinque stelle con un focus sulla qualità e sulla valorizzazione degli asset. Francesca Zirnstein di Scenari Immobiliari ha commentato che l’Italia si distingue per un mercato sempre più orientato alla qualità, con un valore patrimoniale complessivo superiore ai 140 miliardi di euro.

Prospettive future e dati sul turismo

Le previsioni per il 2026 indicano un ulteriore rafforzamento della domanda turistica, con un numero complessivo di presenze che potrebbe attestarsi intorno ai 487 milioni, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente. Un incremento simile è previsto anche per gli arrivi, che dovrebbero raggiungere quota 141,5 milioni.

Il comparto extra-alberghiero, che include b&b, case vacanza e agriturismi, è destinato a registrare un aumento delle presenze del 2,6%, mentre il settore alberghiero dovrebbe crescere dell’1,8%. Il turismo internazionale continua a giocare un ruolo cruciale, con gli stranieri che rappresentano il 54% del totale degli arrivi.

Le destinazioni più ambite

Alcune destinazioni italiane si distinguono per il loro appeal turistico. Milano e Bologna, con un tasso di occupazione delle strutture ricettive che raggiunge l’80%, sono tra le città più mature. Anche località come Firenze, la Toscana, la costiera ligure, Verona, il Lago di Garda, Napoli e la Costiera Amalfitana attirano un numero significativo di visitatori.

Le regioni con il maggior numero di strutture alberghiere sono il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna e il Veneto, che insieme contano oltre 370 mila camere.

Il ruolo del lusso e degli eventi

Il settore del lusso rappresenta un driver fondamentale per il comparto turistico. Giampiero Schiavo, AD di Castello Sgr, ha sottolineato come le aperture di nuove strutture di alta gamma siano un segnale positivo per l’intero mercato. Inoltre, grandi eventi come le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno contribuendo a stimolare la crescita delle strutture ricettive e dei servizi.

Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha evidenziato l’importanza di promuovere l’Italia come una delle principali destinazioni al mondo, investendo in infrastrutture, marketing e supporto alle imprese. Ha anche sottolineato la necessità di affrontare le sfide future attraverso la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la personalizzazione delle esperienze per i viaggiatori.