Tutto sul bonus Giorgetti per i lavoratori che posticipano la pensione

Importanti novità in arrivo a settembre per i lavoratori vicini alla pensione! Il governo ha annunciato il “Bonus Giorgetti”, un incentivo che promette di far lievitare lo stipendio netto fino al 10% per chi, pur avendo già raggiunto i requisiti per il pensionamento, decide di continuare a lavorare.

Non è affascinante? Scopriamo di più!

Chi può beneficiare del bonus?

Questo bonus è aperto a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che entro il 31 dicembre 2025 soddisfano i requisiti per accedere alla quota 103. Ma quali sono esattamente questi requisiti? In sostanza, bisogna avere almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi versati. E non finisce qui: anche chi ha diritto alla pensione anticipata ordinaria può beneficiare di questo bonus, con requisiti che variano da 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Questa iniziativa è un chiaro tentativo di incentivare i lavoratori a rimanere nel mercato del lavoro, contrastando l’invecchiamento della popolazione attiva. Ma ti sei mai chiesto perché è così importante mantenere in forza un numero consistente di lavoratori esperti? Con l’aumento dell’aspettativa di vita, il governo ha compreso che questi professionisti possono apportare un contributo significativo all’economia, e non solo in termini di esperienza, ma anche di innovazione e continuità.

Come funziona il bonus?

Il bonus si configura come uno sgravo contributivo, il che significa che i lavoratori non dovranno più versare la loro quota di contributi previdenziali all’INPS, corrispondente al 9,19% dello stipendio lordo mensile. Immagina un lavoratore con uno stipendio lordo di 2.500 euro: potrebbe vedere un aumento di circa 300 euro al mese! E chi non vorrebbe un bel gruzzolo extra in busta paga? Questa somma verrà percepita come parte della retribuzione netta, portando a un incremento immediato. Questo vantaggio rimarrà in vigore finché il lavoratore non deciderà di andare in pensione o non raggiungerà l’età per la pensione di vecchiaia. Ricorda, però, che il datore di lavoro continuerà a versare la sua parte di contributi, garantendo così una copertura previdenziale continua.

Procedura di richiesta e tempistiche

Se sei un dipendente del settore privato e desideri accedere al bonus, dovrai presentare la richiesta all’INPS tramite il portale online, il Contact Center o attraverso i patronati. E non preoccuparti, chi ha già inoltrato la domanda riceverà l’importo direttamente nella busta paga di settembre. Per i lavoratori del settore pubblico, invece, l’erogazione del bonus è prevista a partire da novembre.

Le autorità locali hanno già confermato l’inizio della distribuzione del bonus e sono pronte ad assistere chi ha bisogno di aiuto nella compilazione delle domande. Gli uffici dell’INPS sono disponibili per rispondere a qualsiasi dubbio riguardante il processo di richiesta e i requisiti necessari per accedere all’incentivo. Con il bonus Giorgetti, il governo non vuole solo supportare i lavoratori, ma anche promuovere una cultura del lavoro attivo e responsabile, fondamentale in un periodo di rapide trasformazioni economiche e sociali. Questa è un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire!