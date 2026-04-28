UP! Economia, il punto di riferimento per le imprese di Pordenone e Udine

Il mensile UP! Economia offre una mappatura puntuale del panorama produttivo dei territori di Pordenone e Udine.

Nato come strumento di informazione per chi opera nel mondo delle imprese, il periodico approfondisce temi economici locali attraverso un mix di interviste, reportage e analisi. La formula editoriale punta a coniugare contenuti utili per le imprese con la capacità di raccontare storie di impresa, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato, valorizzando reti e iniziative che animano il territorio.

Distribuito in formato cartaceo e digitale, il progetto è pensato per raggiungere lettori diversi: imprenditori, amministratori locali, professionisti e cittadini interessati alle dinamiche economiche della zona. L’approccio del periodico privilegia un linguaggio chiaro e immediato, senza rinunciare a approfondimenti tecnici quando necessari, e mette a disposizione risorse che favoriscono il confronto tra operatori economici e istituzioni.

Cosa contiene il mensile

All’interno di ogni numero si trovano rubriche dedicate alle principali realtà produttive, schede su progetti locali e aggiornamenti sulle attività promosse da istituzioni locali, associazioni di categoria e aziende. Le pagine presentano sia interviste a protagonisti del territorio sia articoli di approfondimento che spiegano tendenze e opportunità, ma anche spazi per segnalare eventi e iniziative operative. L’intento è fornire una panoramica utile per chi cerca non solo notizie, ma anche strumenti per agire e collaborare.

Formato dei contenuti e linguaggio

I contributi editoriali combinano inchieste e contenuti pratici: dossier tematici, profili aziendali e resoconti di iniziative pubbliche. Il formato privilegia la chiarezza e il valore informativo, con box sintetici per orientare rapidamente il lettore e approfondimenti più estesi rivolti a chi cerca dati e contesti. L’uso di infografiche e tabelle aiuta a visualizzare numeri e trend, mentre le interviste restituiscono il punto di vista diretto degli attori locali.

Diffusione e accesso

UP! Economia è disponibile in edicola ogni ultimo martedì del mese, pubblicato come testata autonoma all’interno del quotidiano Il Messaggero Veneto. La distribuzione avviene tramite due fascicoli distinti, rivolti rispettivamente al comprensorio di Pordenone e a quello di Udine, per assicurare contenuti mirati alle specifiche realtà territoriali. Questa doppia veste consente di unire una copertura locale puntuale con la visibilità di una diffusione capillare sul territorio regionale.

Versione digitale e tempistiche

Le edizioni del giornale sono rese disponibili online a partire dal giorno stesso della pubblicazione cartacea, permettendo un accesso immediato ai numeri in formato digitale. Chi preferisce consultare il mensile in rete può quindi trovare le edizioni integrali senza attese, con la possibilità di scaricare i PDF o leggerli direttamente sul sito. La coincidenza temporale tra uscita cartacea e pubblicazione digitale rende l’informazione tempestiva e facilmente condivisibile.

Archivi e numeri disponibili

Al momento sono consultabili le prime tre uscite del 2026, con i relativi dettagli di edizione: Aprile 2026 N. 03 – 1,93 MB (Edizione integrale), Marzo 2026 N. 02 – 1,96 MB (Edizione integrale) e Febbraio 2026 N. 01 – 2,20 MB (Edizione integrale). Questi file rappresentano l’archivio iniziale del mensile e permettono di risalire ai contenuti pubblicati fin dal lancio della testata nel 2026. Conservare e consultare gli archivi digitali facilita analisi storiche e confronti tra numeri diversi per individuare evoluzioni tematiche.

Accesso e uso degli archivi

L’accesso alle edizioni integrali è utile sia per chi cerca informazioni puntuali su singole iniziative sia per chi desidera monitorare l’evoluzione del dibattito economico locale. Le aziende possono usare i numeri pubblicati per presentare casi di studio, mentre associazioni e istituzioni trovano un canale per comunicare programmi e risultati. Il formato digitale agevola la condivisione e l’archiviazione, rendendo il materiale accessibile anche ai nuovi stakeholder che si avvicinano al territorio.

Contatti e aggiornamenti

Per segnalazioni, proposte di contenuto o richieste di collaborazione è possibile scrivere alla redazione all’indirizzo email [email protected]. Sul piano editoriale la testata fornisce indicazioni chiare su come proporre storie e contributi, favorendo un dialogo diretto tra redazione e mondo produttivo. Data di aggiornamento: 28/04/2026 – 08:30, informazione utile per verificare la tempestività dei materiali disponibili.

Perché consultare UP! Economia

In sintesi, UP! Economia si propone come uno strumento pratico per chi opera nel tessuto economico di Pordenone e Udine, mettendo insieme informazione, visibilità e strumenti di networking. La combinazione di uscite cartacee e pubblicazione digitale consente di raggiungere un pubblico ampio e variegato, offrendo contenuti pensati per sostenere la crescita e il dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni.