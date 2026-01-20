Valentino 2026: Previsioni sui Ricavi, Strategie Innovative e Prospettive di Crescita

Valentino Garavani, icona della moda italiana, è scomparso all’età di 93 anni, ma il suo marchio continua a prosperare, la Maison Valentino ha riportato ricavi per 1,311 miliardi di euro, mantenendo una stabilità che risulta particolarmente significativa in un contesto di incertezze nel mercato del lusso.

Questi risultati evidenziano una strategia ben definita e la capacità del marchio di adattarsi alle sfide attuali, consolidando la sua posizione in oltre 100 Paesi e confermando la sua rilevanza nel panorama globale del lusso.

Strategie di distribuzione e canali di vendita

Un aspetto cruciale per il mantenimento dei ricavi è stata la scelta della Maison di concentrare le proprie energie sulla distribuzione diretta. Infatti, il canale retail, che include i punti vendita monomarca e il commercio elettronico, ha registrato una crescita del 5%, arrivando a rappresentare circa il 70% del fatturato totale.

Riduzione del wholesale

Al contrario, le vendite tramite il wholesale hanno subito una flessione del 20%, riflettendo una strategia mirata a selezionare con attenzione i partner commerciali. Questo approccio consente a Valentino di avere un controllo maggiore sull’immagine del marchio e sull’esperienza del cliente finale.

Crescita dell’e-commerce

Un dato notevole è l’andamento dell’e-commerce, che ha visto un incremento del 37% a cambi costanti, raggiungendo il 15% delle vendite dirette. Questo risultato è emblematico dell’abilità di Valentino di attrarre una clientela più giovane e digitale, senza compromettere la propria identità di lusso.

Redditività e investimenti per il futuro

Nonostante il fatturato si mantenga robusto, la redditività ha mostrato segni di flessione. L’Ebitda è sceso a 246 milioni di euro, con una diminuzione del 22% rispetto all’anno precedente. Tale flessione è attribuibile a costi straordinari e agli investimenti necessari per la riorganizzazione interna e il passaggio a una nuova visione creativa.

Transizione creativa

Il ha segnato anche un cambio significativo a livello creativo. Dopo l’uscita di Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele è stato nominato nuovo direttore creativo. Le sue prime collezioni hanno attirato l’attenzione dei media, presentando una reinterpretazione più teatrale e stratificata dell’eredità di Valentino, cercando di mantenere un equilibrio tra innovazione e tradizione.

Espansione nel settore beauty

Oltre al core business della moda, la Maison sta vedendo crescere notevolmente il segmento beauty e fragranze, sviluppato in collaborazione con L’Oréal, questo settore ha registrato un incremento del 51%, confermandosi come uno dei principali motori di crescita per il marchio.

Prospettive future e controllo strategico

Attualmente, Valentino è sotto il controllo del fondo sovrano del Qatar, Mayhoola, che guida la strategia a lungo termine del marchio. L’ingresso del gruppo francese Kering, con una partecipazione del 30%, ha rappresentato un ulteriore passo verso la valorizzazione della Maison, aumentando la sua valutazione a 5,6 miliardi di euro.

L’eredità di Valentino Garavani non è solo una questione di nostalgia, ma di un marchio capace di reinventarsi e di generare valore nel mondo moderno. Con una struttura solida e una visione chiara per il futuro, Valentino continua a brillare nel panorama della moda mondiale.